उत्तराखंड के चारधाम में धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं के संरक्षण को लेकर सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है. गंगोत्री धाम के बाद अब यमुनोत्री धाम में भी गैर-सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है. यमुनोत्री मंदिर समिति ने यह फैसला आगामी चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए लिया है, जो अप्रैल माह से शुरू होने वाली है.

मंदिर समिति के पदाधिकारियों के अनुसार, यमुनोत्री धाम की पवित्रता और धार्मिक मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. समिति का कहना है कि धाम एक आस्था का केंद्र है और यहां सदियों से चली आ रही सनातन परंपराओं का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है. इसी को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा शुरू होते ही नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा.

बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में भी लागू हैं ऐसे नियम

इससे पहले गंगोत्री धाम में भी गैर-सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है. वहीं, बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में भी पहले से ही ऐसे नियम लागू हैं. इसके अलावा हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी में भी गैर-सनातनियों के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध के फैसले सामने आ चुके हैं.

करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है चारधाम

धार्मिक संगठनों और मंदिर समितियों का मानना है कि चारधाम देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं और यहां धार्मिक भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है. वहीं, इस फैसले को लेकर विभिन्न वर्गों में चर्चा भी शुरू हो गई है.

कर्मचारियों को भी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे

मंदिर समिति ने साफ किया है कि यात्रा के दौरान नियमों के पालन को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस का सहयोग लिया जाएगा. इसके साथ ही धाम में तैनात कर्मचारियों को भी इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. आने वाले दिनों में इस फैसले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर औपचारिक आदेश भी जारी किए जा सकते हैं.