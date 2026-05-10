उत्तराखंड: आम लोगों को लगेगा झटका! अब आपके बिजली बिल में जुड़कर आएगा 'स्ट्रीट लाइट' का खर्च
Uttarakhand Electricity: उत्तराखंड में जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं को 'स्ट्रीट लाइट सरचार्ज' देना होगा. नगर निकायों के स्ट्रीट लाइट बिल बकाया के कारण शहरी विकास विभाग ने यह नया प्रस्ताव तैयार किया है.
उत्तराखंड में महंगाई की मार झेल रही आम जनता की जेब पर जल्द ही एक और आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है. राज्य के शहरी विकास विभाग ने नगर निकायों पर बढ़ते बिजली बिल के बकाये को देखते हुए एक नया और बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है. इस योजना के तहत अब सड़कों पर जलने वाली स्ट्रीट लाइट का खर्च सीधे जनता से वसूला जाएगा.
दरअसल, प्रदेश के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी सहित कई जिलों के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों पर बिजली वितरण कंपनी (UPCL) का करोड़ों रुपये बकाया है. आर्थिक तंगी और आय के सीमित संसाधनों के कारण ये निकाय नियमित रूप से स्ट्रीट लाइटों का बिल नहीं चुका पा रहे हैं. वहीं, जन सुविधा से जुड़ा मामला होने के कारण यूपीसीएल सीधे लाइट का कनेक्शन भी नहीं काट सकता.
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अब उपभोक्ताओं के बिल में लगेगा 'स्ट्रीट लाइट सरचार्ज'
इस दुविधा और समस्या के स्थायी समाधान के लिए शहरी विकास विभाग ने एक नया रास्ता निकाला है. तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार, अब प्रत्येक बिजली उपभोक्ता के बिल में एक अलग से 'स्ट्रीट लाइट सरचार्ज' जोड़ा जाएगा. जब उपभोक्ता अपना बिजली बिल जमा करेगा, तो यह अतिरिक्त राशि भी यूपीसीएल के पास पहुंच जाएगी. इसके बाद यूपीसीएल यह पैसा शहरी विकास विभाग या संबंधित नगर निकायों को देगा, जिससे स्ट्रीट लाइटों का बिल और रखरखाव का खर्च निकाला जा सकेगा.
मुख्य सचिव के सामने पेश होगा प्रस्ताव
सूत्रों के मुताबिक, इस नए प्रस्ताव को जल्द ही राज्य के मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे पूरे प्रदेश के सभी 108 नगर निकायों में लागू कर दिया जाएगा.
शहरी विकास विभाग इस नई व्यवस्था के जरिए बकाया कम करना और भविष्य की परेशानियों से बचना चाहता है. हालांकि, अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोतरी होना तय है, जिसे लेकर अभी से जनता के बीच चिंता और चर्चा शुरू हो गई है.
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Source: IOCL