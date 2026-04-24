Uttarakhand Elections 2027: BJP जीती तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही रहेंगे या कोई और? चीफ नितिन नवीन के इस बयान से मची सियासी हलचल
Uttarkhand Elections 2027: उत्तराखंड में बीजेपी वर्ष 2027 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेगी? इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बयान से राज्य में सियासी हलचल मच गई है.
- मुख्यमंत्री धामी चुनाव हारने के बाद भी बने थे सीएम.
उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति लगभग स्पष्ट कर दी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संकेत दिया है कि आगामी चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा. हालांकि उनके इस बयान से राज्य में कई दावेदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है.
उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने राज्य में सुशासन और विकास का प्रभावी मॉडल स्थापित किया है. उनके अनुसार, मुख्यमंत्री ने न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाई है, बल्कि दूरदराज के इलाकों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में भी उल्लेखनीय काम किया है.
उत्तराखंड में बढ़ी विकास की रफ्तार- नवीन
BJP अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उत्तराखंड ने बीते कुछ वर्षों में विकास की रफ्तार तेज की है. उन्होंने माना कि चुनौतियां हर राज्य में होती हैं, लेकिन धामी के नेतृत्व में शासन व्यवस्था और आम लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है.
न्यूज़ 18 को दिए साक्षात्कार में राजनीतिक रूप से अहम बयान देते हुए नितिन नबीनने साफ किया कि 2027 के चुनाव में पार्टी मुख्यमंत्री धामी को ही चेहरा बनाकर मैदान में उतरेगी. बीजेपी चीफ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कई मौकों पर यह दावा किया गया कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला जाएगा.
जब अपना चुनाव हारकर भी सीएम बने धामी...
गौरतलब है कि बीजेपी ने धामी को तब भी सीएम बनाया जब वह वर्ष 2022 के चुनाव में अपनी सीट से चुनाव हार गए थे. उनके खुद चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी के पास सरकार बनाने का जनादेश था. परिणामों के बाद से ही चर्चा होने लगी कि बीजेपी राज्य में कोई नया प्रयोग करेगी लेकिन बीजेपी ने धामी को ही सीएम बनाया. बाद में धामी चंपावत विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के जरिए चुनकर सदन में आए.
बीते कुछ वर्षों में कई बार यह दावा किया गया कि राज्य में बीजेपी चुनाव से पहले अपना सीएम बदलेगी. कुछ मौकों पर खुद सीएम धामी इन दावों पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं. उनका कहना था कि वह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वह उसे पूरी शिद्दत से निभाएंगे.
2022 के आम चुनाव में वह खटीमा विधानसभा सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी से 6,579 मतों से हार गए थे.
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Source: IOCL