उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में तैनात सीनियर वाइल्डलाइफ वेटेनरी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. बीते पांच सालों में उन्होंने 123 से अधिक वन्यजीवों का सफल रेस्क्यू कर न केवल उत्तराखंड, बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. उनके इस असाधारण योगदान के कारण उन्हें ‘कॉर्बेट का रेस्क्यूमैन’ कहना गलत नहीं होगा.

दुष्यंत शर्मा ने अब तक 68 बाघों, 40 तेंदुओं को किया रेस्क्यू

साल 2021 से अब तक डॉ. दुष्यंत शर्मा ने 68 बाघों, 40 तेंदुओं, 10 हाथियों और 5 भालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया है. वहीं साल 2014 से कॉर्बेट में तैनात डॉ. दुष्यंत ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई संवेदनशील इलाकों में जटिल रेस्क्यू ऑपरेशनों को अंजाम दिया है. यह आंकड़े न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि बढ़ते इंसान-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर तस्वीर भी पेश करते हैं.

डॉ. दुष्यंत शर्मा बताते हैं कि बीते कुछ सालों में मानव और वन्यजीवों के बीच टकराव तेजी से बढ़ा है. पहले वन्यजीवों को पिंजरे में कैद होने का इंतजार किया जाता था, लेकिन अब ट्रेंक्यूलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रेस्क्यू प्रक्रिया तेज हो जाती है. हालांकि, इसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है, जैसे सही जानवर की पहचान, क्योंकि किसी निर्दोष वन्यजीव को नुकसान न पहुंचे, यह जिम्मेदारी बेहद संवेदनशील होती है. इसके लिए अब आधुनिक तकनीकों और ट्रैकिंग तरीकों का सहारा लिया जाता है.

पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू करना किसी बड़े ऑपरेशन से कम नहीं

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हर इलाका अपनी अलग चुनौती लेकर आता है. आबादी वाले क्षेत्रों में क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या बन जाता है, जहां वन्यजीव के साथ-साथ इंसानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होती है. वहीं पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू किए गए भारी-भरकम जानवर को ऊंचाई से सुरक्षित नीचे लाना किसी बड़े ऑपरेशन से कम नहीं होता.

डॉ. दुष्यंत मानते हैं कि कई बार यह ऑपरेशन इंसानों की जान बचाने के लिए किए जाते हैं, तो कई बार वन्यजीवों को सुरक्षित जीवन देने के लिए. ऐसे में उनका काम सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि इंसान और जंगल के बीच संतुलन बनाए रखने की एक जिम्मेदारी है, जिसे वे पूरे समर्पण और साहस के साथ निभा रहे हैं.