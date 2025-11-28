हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में नशा कारोबारियों पर गैंगस्टर और NDPS एक्ट के तहत होगा एक्शन, अवैध संपत्ति भी होगी कुर्क

उत्तराखंड में नशा कारोबारियों पर गैंगस्टर और NDPS एक्ट के तहत होगा एक्शन, अवैध संपत्ति भी होगी कुर्क

Uttarakhand News: पुलिस मुख्यालय में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में एडीजी मुरुगेशन ने स्पष्ट कहा कि नशे के व्यापार से जुड़े अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली जाए और उन पर निरंतर निगरानी रखी जाए.

By : दानिश खान | Updated at : 28 Nov 2025 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में नशा कारोबारियों पर अब पुलिस और भी सख्त रुख अपनाने जा रही है. नशा मुक्त देवभूमि मिशन की समीक्षा बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि नशे से जुड़े लगातार अपराध करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही ऐसे तस्करों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति भी कुर्क की जाएगी.

पुलिस मुख्यालय में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में एडीजी ने स्पष्ट कहा कि नशे के व्यापार से जुड़े अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली जाए और उन पर निरंतर निगरानी रखी जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि जिन मामलों में विवेचकों ने अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास और आवश्यक तथ्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन मामलों की पहचान कर संबंधित अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए.

एडीजी मुरुगेशन ने यह भी कहा कि बरामद मादक पदार्थों की परीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद भी जिन मामलों में विवेचना लंबित पड़ी है, उन मामलों की समीक्षा कर दोषी विवेचकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने तस्करों के नेटवर्क, वित्तीय जांच और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए दोनों रेंज प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसे विवेचकों की पहचान कर कठोर कदम उठाएं.

उन्होंने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने पर जोर देते हुए विवेचकों को दो माह की समय-सीमा में शेष विवेचनात्मक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए. साथ ही वर्ष 2023 और 2024 के लंबित अभियोगों की जांच भी तय समय सीमा में निस्तारित करने को कहा. इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीणा, पुलिस उप महानिरीक्षक धीरेंद्र गुंज्याल और उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था विशाखा अशोक भदाणे भी उपस्थित रहे. यह अभियान प्रदेश में नशे के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

UP में SIR की Ground Report: घर-परिवार छोड़ SIR की ड्यूटी में लगे BLO, रात 3 बजे तक कर रहे काम, खुद बताईं दिक्कतें

और पढ़ें
Published at : 28 Nov 2025 11:57 AM (IST)
Tags :
NDPS Act UTTARAKHAND NEWS ADG Dr. V. Murugesan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
दिल्ली NCR
रिलीज से पहले विवादों में रणवीर सिंह की 'धुरंधर', शहीद के पिता ने की रोक लगाने की मांग
रिलीज से पहले विवादों में रणवीर सिंह की 'धुरंधर', शहीद के पिता ने की रोक लगाने की मांग
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
Advertisement

वीडियोज

देखिए आज दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
कहां हैं Imran Khan, पूछ रहा पूरा पाकिस्तान ? । Shehbaz Sharif । Asim Munir
पहले गुपचुप किया निकाह, फिर रची Delhi को दहलाने की साजिश । Delhi Car Blast Case
रायसेन में बच्ची से रेप के आरोपी सलमान शॉर्ट का एनकाउंटर, भागने की कोशिश में लगी गोली
Pakistan में Imran Khan से मिलने की रोक , CM तक को नहीं मिलने दिया जा रहा । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
दिल्ली NCR
रिलीज से पहले विवादों में रणवीर सिंह की 'धुरंधर', शहीद के पिता ने की रोक लगाने की मांग
रिलीज से पहले विवादों में रणवीर सिंह की 'धुरंधर', शहीद के पिता ने की रोक लगाने की मांग
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
टेलीविजन
शुभांगी अत्रे ने कहा 'भाबीजी घर पर' हैं को अलविदा, वीडियो शेयर कर शूटिंग के 'आखिरी दिन' की दिखाई झलक
शुभांगी अत्रे ने कहा 'भाबीजी घर पर' हैं को अलविदा, शूटिंग के 'आखिरी दिन' की दिखाई झलक
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
जनरल नॉलेज
Tallest Lord Ram Statue: दुनिया के इन देशों में भी बनी है भगवान राम की मूर्ति, इनमें से सबसे ऊंची कौन?
दुनिया के इन देशों में भी बनी है भगवान राम की मूर्ति, इनमें से सबसे ऊंची कौन?
ट्रेंडिंग
और अंग्रेजी की अर्थी निकल गई... गांव की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में हुआ ऐसा ग्रुप डिस्कशन, वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
और अंग्रेजी की अर्थी निकल गई... गांव की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में हुआ ऐसा ग्रुप डिस्कशन, वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Embed widget