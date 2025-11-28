उत्तराखंड में नशा कारोबारियों पर अब पुलिस और भी सख्त रुख अपनाने जा रही है. नशा मुक्त देवभूमि मिशन की समीक्षा बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि नशे से जुड़े लगातार अपराध करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही ऐसे तस्करों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति भी कुर्क की जाएगी.

पुलिस मुख्यालय में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में एडीजी ने स्पष्ट कहा कि नशे के व्यापार से जुड़े अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली जाए और उन पर निरंतर निगरानी रखी जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि जिन मामलों में विवेचकों ने अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास और आवश्यक तथ्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन मामलों की पहचान कर संबंधित अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए.

एडीजी मुरुगेशन ने यह भी कहा कि बरामद मादक पदार्थों की परीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद भी जिन मामलों में विवेचना लंबित पड़ी है, उन मामलों की समीक्षा कर दोषी विवेचकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने तस्करों के नेटवर्क, वित्तीय जांच और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए दोनों रेंज प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसे विवेचकों की पहचान कर कठोर कदम उठाएं.

उन्होंने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने पर जोर देते हुए विवेचकों को दो माह की समय-सीमा में शेष विवेचनात्मक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए. साथ ही वर्ष 2023 और 2024 के लंबित अभियोगों की जांच भी तय समय सीमा में निस्तारित करने को कहा. इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीणा, पुलिस उप महानिरीक्षक धीरेंद्र गुंज्याल और उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था विशाखा अशोक भदाणे भी उपस्थित रहे. यह अभियान प्रदेश में नशे के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

