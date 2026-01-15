धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि, निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान

उत्तराखंड ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक-2024 में उत्तराखंड ने छोटे राज्यों की श्रेणी में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि को प्रदेश की उद्योग समर्थक नीतियों, बेहतर अवस्थापना सुविधाओं और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है.

प्रदेश सरकार ने बीते वर्षों में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अहम नीतियां लागू की हैं. निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ लॉजिस्टिक और अवस्थापना सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया गया है. इन प्रयासों का सकारात्मक असर नीति आयोग के सूचकांक में साफ तौर पर देखने को मिला है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक बताते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि निर्यात तैयारी सूचकांक-2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करना राज्य के लिए गर्व का विषय है. यह सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात को बढ़ावा देने की सतत कोशिशों का प्रमाण है. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना है, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके.

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, निर्यात आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन है. इससे न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी भी बढ़ती है और व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलती है. विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड का यह शीर्ष स्थान राज्य को निवेश, औद्योगिक विकास और नए बाजारों से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है.

पिछले 13 वर्षों में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक बढ़ा निर्यात

आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तराखंड से निर्यात में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2011-12 में राज्य से करीब 3530 करोड़ रुपये का निर्यात होता था, जो पिछले 13 वर्षों में बढ़कर 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश से कुल 14,928 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया. इसे और बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक और निर्यात नीति को प्रभावी रूप से लागू किया है.

मोती, कीमती पत्थर और धातुओं का सबसे अधिक निर्यात

प्रदेश से मोती, कीमती पत्थर और धातुओं का सबसे अधिक निर्यात किया जाता है. इसके अलावा रासायनिक उत्पाद, कृषि एवं बागवानी आधारित खाद्य पदार्थ, हर्बल उत्पाद, प्लास्टिक और रबर सामग्री के साथ-साथ मशीनरी उपकरण भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेजे जा रहे हैं. कुल मिलाकर, निर्यात तैयारी सूचकांक में पहला स्थान उत्तराखंड के आर्थिक भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.