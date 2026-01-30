BJP की सरकार वाले इस राज्य के मंत्रियों का यात्रा भत्ता बढ़ा, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

उत्तराखंड सरकार ने मंत्रियों को बड़ी राहत देते हुए उनके यात्रा भत्ते में 30 हजार रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी कर दी है. इस संबंध में शासन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. नए प्रावधानों के तहत अब मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भारत के भीतर यात्रा करने पर प्रतिमाह अधिकतम 90 हजार रुपये तक यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकेंगे. इससे पहले यह सीमा 60 हजार रुपये प्रति माह निर्धारित थी.

शासन स्तर पर यह फैसला उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997 में संशोधन के बाद लागू किया गया है. संशोधित नियमावली को अब उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली, 2026 के नाम से अधिसूचित किया गया है. सचिव शैलेश बगौली के आदेश के बाद मंत्रिपरिषद अनुभाग ने इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है.

अधिसूचना के अनुसार, संशोधन के तहत नियमावली के नियम चार में बदलाव किया गया है. इसी नियम में मंत्रियों को मिलने वाले यात्रा भत्ते की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 90 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. यह भत्ता मंत्रियों द्वारा सरकारी कार्यों के सिलसिले में देश के विभिन्न हिस्सों में की जाने वाली यात्राओं पर देय होगा.

भत्ते की सीमा में वृद्धि आवश्यक थी- सरकार

सरकार का तर्क है कि मंत्रियों को लगातार जिलों और विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करना पड़ता है. ऐसे में मौजूदा यात्रा खर्चों को देखते हुए भत्ते की सीमा में वृद्धि आवश्यक थी. लंबे समय से यात्रा व्यय बढ़ने के बावजूद भत्ते की राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया था, जिस कारण संशोधन की जरूरत महसूस की गई.

सरकार पर सवाल खड़े कर सकता है विपक्ष

गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2024 में राज्य सरकार ने विधायकों के वेतन और भत्तों में भी बढ़ोतरी की थी. अब मंत्रियों के यात्रा भत्ते में वृद्धि के फैसले को उसी क्रम का हिस्सा माना जा रहा है. हालांकि, इस निर्णय को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा भी तेज हो गई है और विपक्ष इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर सकता है.