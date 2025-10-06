उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब हुआ महंगा, धामी सरकार ने सर्किल रेट में की 22% बढ़ोतरी

उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब भी महंगा हो गया है, शासन ने सर्किल रेट में 22% की वृद्धि की है. इसके आदेश उत्तराखंड के सभी जिला अधिकारियों को दे दिए गए हैं. धामी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को रविवार से नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश दे दिए हैं. वर्तमान सर्किल रेट में इस बार 9 से 22% की बढ़ोतरी की गई है.

उत्तराखंड में नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं और सर्किल रेट में 2 साल बाद हुई बढ़ोतरी 22% तक की है. बता दें कि प्रदेश में तेजी से हो रहे निर्माण व जमीनों की खरीद-फरोख्त को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. इससे अब जमीन खरीदने के साथ-साथ बहुमंजिला आवासीय भवन में घर और व्यावसायिक भवनों में दुकान खरीदना महंगा हो जाएगा.

वित्त सचिव ने नए सर्किल रेट लागू की पुष्टि की

प्रदेश सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को रविवार से नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश दे दिए हैं. वर्तमान सर्किल रेट में इस बार 9 से 22% की बढ़ोतरी की गई है. जमीनों व आवासीय प्लाटों की रजिस्ट्री से सरकार का राजस्व बढ़ेगा. इससे पहले प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में सर्किल रेट में बढ़ोतरी की थी. वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने भी नए सर्किल रेट लागू होने की पुष्टि की है.

लंबे समय से नए सर्किल रेट को लेकर चल रहा था मंथन

बता दें कि प्रदेश सरकार ने उन क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाए हैं जहां पर बड़ी परियोजनाओं और आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है. शासन स्तर पर लंबे समय से नए सर्किल रेट को लेकर मंथन चल रहा था. जिलों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में सर्किल रेट में त्रुटि के कारण शासन ने जिलों को दोबारा प्रस्ताव देने को कहा था. रविवार को देहरादून जिला प्रशासन ने नए सर्किल रेट जारी कर 5 अक्टूबर से लागू कर दिए हैं.

फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया