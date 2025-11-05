उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. डोईवाला क्षेत्र के बुल्लावाला में सौतेली मां ने चार साल के मासूम बच्चे की जान ले ली. नफरत और गुस्से में अंधी हुई महिला ने बच्चे को धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर फर्श पर जा लगा और उसे गंभीर चोट आई. सिर पर लगी गहरी चोट से बच्चे की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

कोतवाली पुलिस के अनुसार, घटना 27 अक्टूबर की है. डोईवाला के बुल्लावाला निवासी राहुल कुमार के चार वर्षीय बेटे विवान को घायल अवस्था में जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया था. चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. उस समय राहुल ड्यूटी पर थे और पत्नी प्रिया ने फोन कर बताया था कि विवान शौचालय में गिर गया है. मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया. रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि विवान की मौत सिर पर चोट से हुई थी, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ.

प्रिया ने धक्का देने की बात स्वीकारी

रिपोर्ट आने के बाद विवान के पिता राहुल ने दो नवंबर को अपनी पत्नी प्रिया के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी प्रिया को सोमवार को बुल्लावाला से गिरफ्तार किया, पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि गुस्से में उसने विवान को धक्का दिया था, जिससे उसका सिर फर्श पर जा लगा और उसकी मौत हो गई.

पुलिस जांच में पता चला कि प्रिया, जो आंबेडकर कॉलोनी बड़ोवाला की रहने वाली है, की शादी राहुल कुमार से वर्ष 2022 में हुई थी. राहुल की पहली पत्नी अन्नू की कैंसर से मौत हो चुकी थी. विवान उसी पहली पत्नी से हुआ था. बच्चे की देखभाल के लिए राहुल ने दूसरी शादी की थी. शुरुआती कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे-धीरे प्रिया का व्यवहार विवान के प्रति बदल गया. वह छोटी-छोटी बातों पर उसे मारती-पीटती थी.

राहुल को पहले से था शक

राहुल कुमार ने पुलिस को बताया कि प्रिया अक्सर विवान के साथ दुर्व्यवहार करती थी, जिससे उसे पहले से आशंका थी कि बेटे की मौत किसी हादसे से नहीं हुई. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

चार साल के मासूम विवान की मौत से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है. पड़ोसी और स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध हैं और परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं.