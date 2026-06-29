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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी, देहरादून पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी, देहरादून पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Dehradun News: पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पहले चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में स्थानीय युवकों और निहंग सिखों के बीच हुए विवाद और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई से वह आक्रोशित था.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 29 Jun 2026 02:46 PM (IST)
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देहरादून में सोशल मीडिया पर बम की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है. एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले आरोपी को अरेस्ट किया. आरोप हैं कि उसने उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी थी. 

मामला कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा है, जहां अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर बम धमाके से संबंधित धमकीपूर्ण पोस्ट प्रसारित की गई थी. इस पोस्ट से आम जनता में भय और आतंक का वातावरण बन गया था, साथ ही पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और लोक शांति के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो गया था.

धमकी देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

धमकी इंस्टाग्राम आईडी 'jaspreet.devil' से एक्स के लिंक तथा फेसबुक पेज 'India Insider Update' के माध्यम से फैलाई गई थी. इस संबंध में कोतवाली नगर देहरादून में मुकदमा बीएनएस की धारा 351(3), 353 और आईटी एक्ट की धारा 66एफ के तहत दर्ज किया गया. 

इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर की अगुवाई में एक विशेष पुलिस टीम बनाई गई. टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल फुटप्रिंट, तकनीकी सर्विलांस और साइबर विश्लेषण के जरिए गहन छानबीन शुरू की. जिसके बाद आरोपी की लोकेशन ट्रेस करते हुए 28 जून को जसप्रीत सिंह पुत्र स्वर्गीय जोगिंदर सिंह को कोतवाली नगर क्षेत्र की भूसा स्टोर वाली गली से गिरफ्तार कर लिया गया.

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निहंग सिखों से हुए विवाद से था नाराज

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पहले चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में स्थानीय युवकों और निहंग सिखों के बीच हुए विवाद और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई से वह आक्रोशित था. इस घटना से जुड़ी सोशल मीडिया रील देखने के बाद उसने लोगों में दहशत फैलाने और उत्तराखंड पुलिस को चुनौती देने के इरादे से अपनी इंस्टाग्राम आईडी से 25 जून 2026 को उत्तराखंड के सभी थानों में बम विस्फोट की धमकी पोस्ट कर दी थी. 

पुलिस ने आरोपी के पास से वह मोबाइल फोन बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल पोस्ट करने में इस्तेमाल किया गया था. इसके अलावा अन्य डिजिटल सबूतों की विधिक जांच कराई जा रही है.गिरफ्तार आरोपी जसप्रीत सिंह हरियाणा के अंबाला जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र, कोतवाली बाजार सराय निवासी है और उसकी उम्र 26 वर्ष है. 

देहरादून पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करें. किसी भी प्रकार की भ्रामक, धमकीपूर्ण या आतंक फैलाने वाली पोस्ट अथवा टिप्पणी करना गंभीर और दंडनीय अपराध है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. 

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
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