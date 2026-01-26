देहरादून: कालसी-चकराता मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत

देहरादून के कालसी–चकराता मोटर मार्ग पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटर सवार दो युवकों की मौत हो गई. हादसा चकराता कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सैंज गांव के पास भूतिया घूम पर हुआ, जहां एक अज्ञात वाहन ने स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी. दोनों युवक चकराता से विकासनगर की ओर आ रहे थे.

दुर्घटना में देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक स्थित गडौरा सकरौला निवासी राजेश सिंह तोमर (23) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, स्कूटर पर सवार दूसरे युवक राजा (25), निवासी कल्याणपुरी ब्लॉक-21, दिल्ली, ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

कोतवाली प्रभारी चकराता चंद्रशेखर नौटियाल ने बताया कि सूचना मिलते ही साहिया चौकी से पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दोनों युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले. एक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. स्कूटर को टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. शिकायत मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

भीड़ देखकर हादसे की जानकारी मिली

मृतकों के मित्र लोकेश ने बताया कि वे सभी रविवार सुबह चकराता घूमने निकले थे. लोकेश और हरकेश का स्कूटर आगे चल रहा था, जबकि राजा और राजेश पीछे थे. काफी देर तक जब उनका स्कूटर दिखाई नहीं दिया तो वे वापस लौटे. रास्ते में भीड़ देखकर उन्हें हादसे की जानकारी मिली, जहां उनके दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े थे.

सुरक्षाकर्मी के पद पर तैनात था राजेश

बताया गया कि दोनों मृतक क्लेमेंटटाउन स्थित एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत थे. राजेश वहां सुरक्षाकर्मी के पद पर तैनात था, जबकि राजा मैस में काम करता था. हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है.