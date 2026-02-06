डेटिंग ऐप से मुलाकात और निवेश के नाम पर ठगी, प्रॉपर्टी डीलर से युवती ने ऐंठ लिए 76.90 लाख रुपये

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, देहरादून में एक प्रॉपर्टी डीलर से डेटिंग ऐप पर मिली युवती ने निवेश का झांसा देकर 76.90 लाख रुपये की ठगी का शिकार बना लिया. ठगी का शिकार हुए पीड़ित ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है, इस पर साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



जानकारी के मुताबिक, रायपुर निवासी अनिमेश की 30 नवंबर 2025 को एक डेटिंग ऐप पर अंकिता सिंह नाम की युवती से बात शुरू हुई. युवती ने खुद को देहरादून का निवासी बताया जिसके बाद व्हाट्सऐप पर दोनों बातचीत शुरू हो गई. कुछ दिन बात करने के बाद 8 दिसंबर को युवती ने बताया कि वह अपने व्यवसाय के साथ-साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करती है. उसने फॉरेक्स ट्रेडिंग के फायदे गिनाते हुए अनिमेश को इसमें निवेश करने के लिए राजी कर लिया.

युवती ने पहले जीता युवक का विश्वास

इसके बाद 9 दिसंबर से पीड़ित ने फॉरेक्स अकाउंट बनाया और शुरुआत में 90 हजार रुपये निवेश किए. धीरे-धीरे युवती के कहने पर वह लगातार पैसे जमा करते रहे. पीड़ित के ट्रेडिंग प्रोफाइल पर जमा राशि और मुनाफा भी दिखाई देने लगा, जिससे उनका विश्वास और भी मजबूत होता गया.

पैसे निकालने पर असलियत का चल पता

22 दिसंबर को जब पीड़ित ने पैसे निकालने की इच्छा जताई, तो उनसे 2.12 लाख रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में मांगे गए. जब उन्होंने फिर से राशि निकालने का अनुरोध किया, तो 28 जनवरी 2026 को बताया गया कि 30 प्रतिशत एडवांस इनकम टैक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खाते में जमा करना होगा. इसी तरह लगातार पैसे जमा करवाते हुए अब तक पीड़ित 76.90 लाख रुपये गंवा चुके हैं और उन पर 22 लाख रुपये और जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है.

पुलिस की कार्रवाई

साइबर थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच में जुटी हुई है. गौरतलब है कि साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जो की साइबर पुलिस के लिए भी चुनौती बने हुए हैं साइबर पुलिस की अपील है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों द्वारा दिए गए निवेश के प्रस्तावों से सावधान रहें और किसी को भी अपनी निजी जानकारी साझा ना करें.