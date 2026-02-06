हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडडेटिंग ऐप से मुलाकात और निवेश के नाम पर ठगी, प्रॉपर्टी डीलर से युवती ने ऐंठ लिए 76.90 लाख रुपये

डेटिंग ऐप से मुलाकात और निवेश के नाम पर ठगी, प्रॉपर्टी डीलर से युवती ने ऐंठ लिए 76.90 लाख रुपये

Dehradun News: देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, डेटिंग के जरिये मिली युवती ने 76 लाख 90 हजार रुपये की ठगी की वारदात को अंजाम दिया.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Feb 2026 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, देहरादून में एक प्रॉपर्टी डीलर से डेटिंग ऐप पर मिली युवती ने निवेश का झांसा देकर 76.90 लाख रुपये की ठगी का शिकार बना लिया. ठगी का शिकार हुए पीड़ित ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है, इस पर साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, रायपुर निवासी अनिमेश की 30 नवंबर 2025 को एक डेटिंग ऐप पर अंकिता सिंह नाम की युवती से बात शुरू हुई. युवती ने खुद को देहरादून का निवासी बताया जिसके बाद व्हाट्सऐप पर दोनों बातचीत शुरू हो गई. कुछ दिन बात करने के बाद 8 दिसंबर को युवती ने बताया कि वह अपने व्यवसाय के साथ-साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करती है. उसने फॉरेक्स ट्रेडिंग के फायदे गिनाते हुए अनिमेश को इसमें निवेश करने के लिए राजी कर लिया.

युवती ने पहले जीता युवक का विश्वास

इसके बाद 9 दिसंबर से पीड़ित ने फॉरेक्स अकाउंट बनाया और शुरुआत में 90 हजार रुपये निवेश किए. धीरे-धीरे युवती के कहने पर वह लगातार पैसे जमा करते रहे. पीड़ित के ट्रेडिंग प्रोफाइल पर जमा राशि और मुनाफा भी दिखाई देने लगा, जिससे उनका विश्वास और भी मजबूत होता गया.

पैसे निकालने पर असलियत का चल पता

22 दिसंबर को जब पीड़ित ने पैसे निकालने की इच्छा जताई, तो उनसे 2.12 लाख रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में मांगे गए. जब उन्होंने फिर से राशि निकालने का अनुरोध किया, तो 28 जनवरी 2026 को बताया गया कि 30 प्रतिशत एडवांस इनकम टैक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खाते में जमा करना होगा. इसी तरह लगातार पैसे जमा करवाते हुए अब तक पीड़ित 76.90 लाख रुपये गंवा चुके हैं और उन पर 22 लाख रुपये और जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है.

पुलिस की कार्रवाई

साइबर थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच में जुटी हुई है. गौरतलब है कि साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जो की साइबर पुलिस के लिए भी चुनौती बने हुए हैं साइबर पुलिस की अपील है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों द्वारा दिए गए निवेश के प्रस्तावों से सावधान रहें और किसी को भी अपनी निजी जानकारी साझा ना करें.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read
Published at : 06 Feb 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Uttarakhand Cyber Fraud UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'महिला को उसकी मर्जी के बिना मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते', अबॉर्शन पर SC की अहम टिप्पणी
'महिला को उसकी मर्जी के बिना मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते', अबॉर्शन पर SC की अहम टिप्पणी
दिल्ली NCR
जनकपुरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से BJP ने...'
जनकपुरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से BJP ने...'
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
टेलीविजन
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने डायरेक्टर संग की सगाई, अंगूठी पहनाने के लिए चुना 11:11 का शुभ मुहूर्त
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने डायरेक्टर संग की सगाई, 11:11 के शुभ मुहूर्त में पहनाई अंगूठी
Advertisement

वीडियोज

RBI ने Market को दिया Relief, Repo Rate Unchanged| Paisa Live
Top News: आज की बड़ी खबरें | india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics|Budget 2026
Delhi News: जनकपुरी हादसे के घटनास्थल पहुंचे Pravesh Verma, बोले- 'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी'
Ghooskhor Pandit Film Row: वेब सीरिज 'घूसखोर पंडत' पर विरोध जारी | Breaking | ABP News
Delhi News: जनकपुरी हादसे पर पुलिस का आया बयान, 'लापरवाही के आरोपों की होगी जांच' | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'महिला को उसकी मर्जी के बिना मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते', अबॉर्शन पर SC की अहम टिप्पणी
'महिला को उसकी मर्जी के बिना मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते', अबॉर्शन पर SC की अहम टिप्पणी
दिल्ली NCR
जनकपुरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से BJP ने...'
जनकपुरी मामले पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से BJP ने...'
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
टेलीविजन
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने डायरेक्टर संग की सगाई, अंगूठी पहनाने के लिए चुना 11:11 का शुभ मुहूर्त
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने डायरेक्टर संग की सगाई, 11:11 के शुभ मुहूर्त में पहनाई अंगूठी
इंडिया
जाते-जाते बांग्लादेश का बंटाधार कर रहे यूनुस, सरकारी कर्मचारियों ने घेर लिया आवास, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
जाते-जाते बांग्लादेश का बंटाधार कर रहे यूनुस, सरकारी कर्मचारियों ने घेर लिया आवास, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
यूटिलिटी
ट्रेडिंग करते हैं तो जान लें ये बात, ये कंपनियां शेयर खरीदने पर देती हैं प्रोडक्ट पर बंपर डिस्काउंट
ट्रेडिंग करते हैं तो जान लें ये बात, ये कंपनियां शेयर खरीदने पर देती हैं प्रोडक्ट पर बंपर डिस्काउंट
हेल्थ
Paan Benefits: इन चार तरह के लोगों के लिए वरदान होता है पान का पत्ता, जानें इसे खाने का सही तरीका
इन चार तरह के लोगों के लिए वरदान होता है पान का पत्ता, जानें इसे खाने का सही तरीका
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget