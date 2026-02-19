उत्तराखंड में निर्मला सीतारमण और सुंदर पिचाई के नाम पर लाखों की ठगी, शिक्षक समेत 3 लोग बने शिकार

उत्तराखंड में साइबर ठगों ने इस बार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जैसी बड़ी हस्तियों के नाम का सहारा लेकर तीन लोगों को लाखों का चूना लगाया है. जिसमें एक रिटायर्ड शिक्षक, एक कंपनी निदेशक और एक देहरादून निवासी शामिल है. तीनों इस जाल में फंसे और कुल मिलाकर 83 लाख रुपये से ज्यादा गंवा बैठे.

फेसबुक विज्ञापन देखकर फसे मोटे मुनाफा के लालच में

चमोली जिले के घाट क्षेत्र के रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक मकर सिंह नेगी पिछले साल अगस्त में फेसबुक चला रहे थे, तभी उनकी एक विज्ञापन पर नजर पड़ी. उसमें वित्त मंत्री और सुंदर पिचाई की तस्वीरें लगाकर दावा किया गया था कि महज 21 हजार रुपये लगाओ और मोटा मुनाफा कमाओ. इसके बाद सितंबर में 'संजय' नाम के एक शख्स ने उनसे संपर्क किया और "Mudra One Trade" से जोड़कर डी-मैट खाता खुलवाया और एक मोबाइल एप इंस्टॉल करा दिया. फिर यहां शुरू हुआ पैसे ट्रांसफर का खेल.

यूपीआई और आरटीजीएस के जरिए सितंबर से अक्टूबर के बीच उनके खाते से 23 लाख 71 हजार रुपये ट्रांसफर करवाए गए . जब डी मैट अकाउंट से पैसे वापस निकालने की कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ. तब जाकर शिक्षक को ठगी का अहसास हुआ.

एक कंपनी निदेशक का नंबर बंद कराके किया लाखों का ट्रांजेक्शन

देहरादून की आनंदम स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आनंद स्वरूप गुप्ता का मामला थोड़ा अलग और ज्यादा चौंकाने वाला है. इसमें 9 फरवरी 2026 को उनकी कंपनी के एचडीएफसी बैंक खाते से चार अलग-अलग ट्रांजेक्शन में 24 लाख 95 हजार रुपये उड़ा लिए गए. उसी दिन उनका मोबाइल नंबर भी अचानक बंद हो गया, जो 12 फरवरी को जाकर चालू हुआ. 16 फरवरी को जब खाते की जांच की तो उनके होश उड़ गए. माना जा रहा है कि ठगों ने सिम स्वैप या किसी तकनीकी हेरफेर से पहले फोन को निष्क्रिय किया, फिर खाता खाली किया.

SEBI का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाकर किया 34 लाख की ठगी

देहरादून के राजा राम भट्ट ने दिसंबर 2025 में फेसबुक पर एक ट्रेडिंग विज्ञापन देखकर एक व्हाट्सएप ग्रुप 'Market Strategy Research Forum' में जुड़ गए. ग्रुप में बैठे लोगों ने SEBI का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाकर खुद को वैध निवेश सलाहकार साबित किया और 'SCSLPMA' नाम का एक एप डाउनलोड करा दिया.

भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में 5,000 रुपये की निकासी भी दिखाई गई. फिर धीरे-धीरे अलग-अलग खातों में 34 लाख 75 हजार रुपये जमा करा लिए गए. जब 40 लाख निकालने का अनुरोध किया तो मना कर दिया गया और ऊपर से 'सर्विस फीस' के नाम पर 10.93 लाख और मांगे गए. इसके बाद ठगों ने संपर्क ही बंद कर दिया.

पुलिस ने निवेश विज्ञापनों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से किया मना

तीनों मामलों में साइबर थाना देहरादून में आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं. पुलिस ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी बड़े नाम या संस्था की आड़ में चल रहे निवेश विज्ञापनों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. कोई भी रकम लगाने से पहले उस योजना की आधिकारिक पुष्टि जरूर करें, क्योंकि एक क्लिक की लापरवाही जिंदगी भर की कमाई डुबो सकती है.