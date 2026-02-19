हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में निर्मला सीतारमण और सुंदर पिचाई के नाम पर लाखों की ठगी, शिक्षक समेत 3 लोग बने शिकार

उत्तराखंड में निर्मला सीतारमण और सुंदर पिचाई के नाम पर लाखों की ठगी, शिक्षक समेत 3 लोग बने शिकार

Uttarakhand News: उत्तराखंड में साइबर ठगों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का नाम लेकर तीन लोगों को अपने झांसे में फसाया है. जिसमें 83 लाख रुपये की ठगी हुई है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 19 Feb 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में साइबर ठगों ने इस बार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जैसी बड़ी हस्तियों के नाम का सहारा लेकर तीन लोगों को लाखों का चूना लगाया है. जिसमें एक रिटायर्ड शिक्षक, एक कंपनी निदेशक और एक देहरादून निवासी शामिल है. तीनों इस जाल में फंसे और कुल मिलाकर 83 लाख रुपये से ज्यादा गंवा बैठे.

फेसबुक विज्ञापन देखकर फसे मोटे मुनाफा के लालच में

चमोली जिले के घाट क्षेत्र के रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक मकर सिंह नेगी पिछले साल अगस्त में फेसबुक चला रहे थे, तभी उनकी एक विज्ञापन पर नजर पड़ी. उसमें वित्त मंत्री और सुंदर पिचाई की तस्वीरें लगाकर दावा किया गया था कि महज 21 हजार रुपये लगाओ और मोटा मुनाफा कमाओ. इसके बाद सितंबर में 'संजय' नाम के एक शख्स ने उनसे संपर्क किया और "Mudra One Trade" से जोड़कर डी-मैट खाता खुलवाया और एक मोबाइल एप इंस्टॉल करा दिया. फिर यहां शुरू हुआ पैसे ट्रांसफर का खेल. 

यूपीआई और आरटीजीएस के जरिए सितंबर से अक्टूबर के बीच उनके खाते से 23 लाख 71 हजार रुपये ट्रांसफर करवाए गए . जब डी मैट अकाउंट से पैसे वापस निकालने की कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ. तब जाकर शिक्षक को ठगी का अहसास हुआ.

 एक कंपनी निदेशक का नंबर बंद कराके किया लाखों का ट्रांजेक्शन 

देहरादून की आनंदम स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आनंद स्वरूप गुप्ता का मामला थोड़ा अलग और ज्यादा चौंकाने वाला है. इसमें 9 फरवरी 2026 को उनकी कंपनी के एचडीएफसी बैंक खाते से चार अलग-अलग ट्रांजेक्शन में 24 लाख 95 हजार रुपये उड़ा लिए गए. उसी दिन उनका मोबाइल नंबर भी अचानक बंद हो गया, जो 12 फरवरी को जाकर चालू हुआ. 16 फरवरी को जब खाते की जांच की तो उनके होश उड़ गए. माना जा रहा है कि ठगों ने सिम स्वैप या किसी तकनीकी हेरफेर से पहले फोन को निष्क्रिय किया, फिर खाता खाली किया.

SEBI का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाकर किया 34 लाख की ठगी

देहरादून के राजा राम भट्ट ने दिसंबर 2025 में फेसबुक पर एक ट्रेडिंग विज्ञापन देखकर एक व्हाट्सएप ग्रुप 'Market Strategy Research Forum' में जुड़ गए. ग्रुप में बैठे लोगों ने SEBI का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाकर खुद को वैध निवेश सलाहकार साबित किया और 'SCSLPMA' नाम का एक एप डाउनलोड करा दिया.

भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में 5,000 रुपये की निकासी भी दिखाई गई. फिर धीरे-धीरे अलग-अलग खातों में 34 लाख 75 हजार रुपये जमा करा लिए गए. जब 40 लाख निकालने का अनुरोध किया तो मना कर दिया गया और ऊपर से 'सर्विस फीस' के नाम पर 10.93 लाख और मांगे गए. इसके बाद ठगों ने संपर्क ही बंद कर दिया.

पुलिस ने निवेश विज्ञापनों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से किया मना

तीनों मामलों में साइबर थाना देहरादून में आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं. पुलिस ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी बड़े नाम या संस्था की आड़ में चल रहे निवेश विज्ञापनों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. कोई भी रकम लगाने से पहले उस योजना की आधिकारिक पुष्टि जरूर करें, क्योंकि एक क्लिक की लापरवाही जिंदगी भर की कमाई डुबो सकती है.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read
Published at : 19 Feb 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman Sundar Pichai Cyber Fraud UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, चार दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
मथुरा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, चार दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हल्द्वानी में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 72 करोड़ की लागत से लगेगा AI आधारित ITMS सिस्टम
हल्द्वानी में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 72 करोड़ की लागत से लगेगा AI आधारित ITMS सिस्टम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में निर्मला सीतारमण और सुंदर पिचाई के नाम पर लाखों की ठगी, शिक्षक समेत 3 लोग बने शिकार
उत्तराखंड में निर्मला सीतारमण और सुंदर पिचाई के नाम पर लाखों की ठगी, शिक्षक समेत 3 लोग बने शिकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बटुकों पर सियासत, ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को घर बुलाकर किया सम्मानित, पत्नी संग लिया आशीर्वाद
यूपी में बटुकों पर सियासत, ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को घर बुलाकर किया सम्मानित
Advertisement

वीडियोज

AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif On India: ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उकसा रहा पाकिस्तान, PAK मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'भारत संग जंग...'
ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उकसा रहा पाकिस्तान, PAK मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'भारत संग जंग...'
बिहार
राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'
राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
यूटिलिटी
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेंडिंग
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget