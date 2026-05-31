उत्तराखंड: राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस ने कसी कमर, देहरादून पहुंचीं कुमारी सैलजा

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राज्य में अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 और 5 जून के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे से पहले पार्टी पूरी तरह 'मिशन मोड' में आ गई है. इसी सिलसिले में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा रविवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट (देहरादून) पहुंचीं और अपने दो दिवसीय अहम दौरे की शुरुआत की.

कुमारी सैलजा का यह दौरा महज कोई औपचारिकता नहीं है. वह खुद राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थलों का बारीकी से निरीक्षण करेंगी और व्यवस्थाओं को परखेंगी. कांग्रेस का पूरा फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि राहुल गांधी के उत्तराखंड आगमन पर पार्टी अपनी पूरी राजनीतिक ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन कर सके.

राजीव भवन में बनी रणनीति, तैयार हुआ रोडमैप

रविवार (31 मई) शाम को देहरादून स्थित राजीव भवन (PCC मुख्यालय) में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई गई. इस बैठक में राहुल गांधी के दौरे का पूरा रोडमैप तैयार किया गया, जिसमें जनसभाओं का खाका, कार्यकर्ता संवाद की रूपरेखा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था पर मंथन हुआ. कांग्रेस चाहती है कि राहुल का यह दौरा जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह भरने का काम करे.

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4 जून को अल्मोड़ा में गरजेंगे राहुल, 5 को देहरादून में संवाद

प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि राहुल गांधी 4 जून को कुमाऊं के अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा और रैली को संबोधित करेंगे. इसके बाद उनका पौड़ी जाने का भी कार्यक्रम है. वहीं, 5 जून को राहुल गांधी राजधानी देहरादून में पार्टी के पदाधिकारियों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे. गौरतलब है कि करीब चार साल के लंबे अंतराल के बाद राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं, इससे पहले वह दिसंबर 2021 में देहरादून आए थे.

पूर्व सैनिकों पर कांग्रेस की नजर, पौड़ी में बड़ी तैयारी

सोमवार, 1 जून को कुमारी सैलजा पौड़ी गढ़वाल का दौरा करेंगी. वहां कांग्रेस के 'पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम' की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक होगी. उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों और सैन्य परिवारों की एक बहुत बड़ी आबादी है, जो चुनावों में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती है. कांग्रेस इस बड़े वोट बैंक के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रही है.

बज चुका है 2027 का बिगुल!

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी का दौरा, प्रभारी कुमारी सैलजा की राज्य में बढ़ी सक्रियता और लगातार हो रही बैठकें 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की ही पहली बड़ी इबारत हैं. लंबे समय से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस इस बार संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतारने का मन बना चुकी है.

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