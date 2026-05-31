उत्तराखंड: राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस ने कसी कमर, देहरादून पहुंचीं कुमारी सैलजा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस ने कसी कमर, देहरादून पहुंचीं कुमारी सैलजा

Uttarakhand News: राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस ने कसी कमर, देहरादून पहुंचीं कुमारी सैलजा

Rahul Gandhi Visit Dehradun: विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है. राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा देहरादून पहुंच गई हैं.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 31 May 2026 07:57 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राज्य में अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 और 5 जून के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे से पहले पार्टी पूरी तरह 'मिशन मोड' में आ गई है. इसी सिलसिले में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा रविवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट (देहरादून) पहुंचीं और अपने दो दिवसीय अहम दौरे की शुरुआत की.

कुमारी सैलजा का यह दौरा महज कोई औपचारिकता नहीं है. वह खुद राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थलों का बारीकी से निरीक्षण करेंगी और व्यवस्थाओं को परखेंगी. कांग्रेस का पूरा फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि राहुल गांधी के उत्तराखंड आगमन पर पार्टी अपनी पूरी राजनीतिक ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन कर सके.

राजीव भवन में बनी रणनीति, तैयार हुआ रोडमैप

रविवार (31 मई) शाम को देहरादून स्थित राजीव भवन (PCC मुख्यालय) में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई गई. इस बैठक में राहुल गांधी के दौरे का पूरा रोडमैप तैयार किया गया, जिसमें जनसभाओं का खाका, कार्यकर्ता संवाद की रूपरेखा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था पर मंथन हुआ. कांग्रेस चाहती है कि राहुल का यह दौरा जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह भरने का काम करे.

UP News: शराब पार्टी के विवाद में दोस्तों ने युवक की लाठी-डंडों से हत्या, सबूत मिटाने को चिता पर रखा शव

4 जून को अल्मोड़ा में गरजेंगे राहुल, 5 को देहरादून में संवाद

प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि राहुल गांधी 4 जून को कुमाऊं के अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा और रैली को संबोधित करेंगे. इसके बाद उनका पौड़ी जाने का भी कार्यक्रम है. वहीं, 5 जून को राहुल गांधी राजधानी देहरादून में पार्टी के पदाधिकारियों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे. गौरतलब है कि करीब चार साल के लंबे अंतराल के बाद राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं, इससे पहले वह दिसंबर 2021 में देहरादून आए थे.

पूर्व सैनिकों पर कांग्रेस की नजर, पौड़ी में बड़ी तैयारी

सोमवार, 1 जून को कुमारी सैलजा पौड़ी गढ़वाल का दौरा करेंगी. वहां कांग्रेस के 'पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम' की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक होगी. उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों और सैन्य परिवारों की एक बहुत बड़ी आबादी है, जो चुनावों में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती है. कांग्रेस इस बड़े वोट बैंक के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रही है.

बज चुका है 2027 का बिगुल!

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी का दौरा, प्रभारी कुमारी सैलजा की राज्य में बढ़ी सक्रियता और लगातार हो रही बैठकें 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की ही पहली बड़ी इबारत हैं. लंबे समय से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस इस बार संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतारने का मन बना चुकी है.

सूर्या हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पिता ने असद को उकसाया; कहा- आज इसकी कहानी खत्म कर दो

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 31 May 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI UTTARAKHAND NEWS KUMARI SELJA CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Champawat News: रीठा साहिब मेले में उफनती नदी में फंसे 50 से ज्यादा श्रद्धालु, SDRF ने किया सुरक्षित रेस्क्यू
रीठा साहिब मेले में उफनती नदी में फंसे 50 से ज्यादा श्रद्धालु, SDRF ने किया सुरक्षित रेस्क्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: सोशल मीडिया Influencer की ससुराल में संदिग्ध मौत, पति, सास-ससुर सहित 6 पर हत्या का केस दर्ज
सोशल मीडिया Influencer की ससुराल में संदिग्ध मौत, पति, सास-ससुर सहित 6 पर हत्या का केस दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस ने कसी कमर, देहरादून पहुंचीं कुमारी सैलजा
उत्तराखंड: राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस ने कसी कमर, देहरादून पहुंचीं कुमारी सैलजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार का स्टेट रिव्यू मिशन, 49% इकाइयों का निरीक्षण
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार का स्टेट रिव्यू मिशन, 49% इकाइयों का निरीक्षण
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: Karisma Kapoor's 'Brown' trailer released, will wreak havoc in her 'mardaani' avatar
Vasudha: 😍Dev के तीखे सवालों के आगे बेबस हुई Vasudha, रोते ही पिघला Dev का गुस्सा #sbs
IMD ने 10 राज्यों में जारी किया येलो अलर्ट | Weather Alert | Breaking | Monsoon 2026
France news: पेरिस में हंगामा, कई इलाकों में तनावपूर्ण माहौल | France protest
Toyota Innova, The people’s favorite, from celebrities to families | #toyota #toyotainnova #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PSG Champions League: PSG की जीत के बाद पेरिस में बेकाबू हुए फैंस! जश्न के बीच आगजनी और हिंसा
PSG की जीत के बाद पेरिस में बेकाबू हुए फैंस! जश्न के बीच आगजनी और हिंसा
दिल्ली NCR
दिल्ली: महरौली बिल्डिंग हादसे का Live वीडियो आया सामने, पलभर में भरभराकर गिर गई 5 मंजिला इमारत
दिल्ली: महरौली बिल्डिंग हादसे का Live वीडियो आया सामने, पलभर में भरभराकर गिर गई 5 मंजिला इमारत
आईपीएल 2026
Watch: IPL 2026 का सुपर सिक्स चैलेंज जीते जितेश शर्मा, लगाया 109 मीटर का छक्का; देखें कौन रहा नंबर-2
IPL 2026 का सुपर सिक्स चैलेंज जीते जितेश शर्मा, लगाया 109 मीटर का छक्का; देखें कौन रहा नंबर-2
साउथ सिनेमा
Karuppu BO: धुरंधर निकली सूर्या की 'करुप्पू', तमिल में 150 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 फिल्मों को पछाड़ा
बॉक्स ऑफिस: धुरंधर निकली सूर्या की 'करुप्पू', तमिल में 150 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 फिल्मों को पछाड़ा
विश्व
Exclusive: प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
इंडिया
Kalyan Banerjee Attack: 'लोकतंत्र की हत्या कर रही BJP', बंगाल में कल्याण बनर्जी पर हुए अटैक पर आया ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
'लोकतंत्र की हत्या कर रही BJP', बंगाल में कल्याण बनर्जी पर हुए अटैक पर आया ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
ट्रेंडिंग
Video: लॉन्चिंग करते ही रॉकेट में हुआ जोरदार धमाका, वीडियो देख जेफ बेजोस भी रह गए दंग
लॉन्चिंग करते ही रॉकेट में हुआ जोरदार धमाका, वीडियो देख जेफ बेजोस भी रह गए दंग
ब्यूटी
How To Remove Skin Tanning: तेज धूप में स्किन हो गई है टैन? घर पर बना ये फेस पैक करेगा हीलिंग में मदद
तेज धूप में स्किन हो गई है टैन? घर पर बना ये फेस पैक करेगा हीलिंग में मदद
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget