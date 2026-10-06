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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड कांग्रेस में रार! हरीश रावत की यात्रा पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने उठाए सवाल

उत्तराखंड कांग्रेस में रार! हरीश रावत की यात्रा पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उत्तराखंड में जारी यात्रा को लेकर पार्टी में गुटबाजी अब सतह पर आ गयी है. शैलजा कुमारी और वेणुगोपाल से बातचीत के बाद भी रावत की यात्रा जारी है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 06 Oct 2026 11:15 AM (IST)
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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, हालांकि हर बार की तरह उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर की खींचतान अभी से सतह पर दिखने लगी है. जिसके केंद्र में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, जो इन दिनों धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा लेकर गढ़वाल से कुमाऊं तक लोगों के बीच पहुंचने का काम कर रहे हैं. 

एक ओर रावत इसे जनता का आशीर्वाद लेने और कांग्रेस को मजबूत करने की पहल बता रहे हैं, तो वहीं पार्टी का एक धड़ा इस यात्रा को अलग नजरिए से देख रहा है.

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शैलजा की चिट्ठी से शुरू हुआ विवाद

मामला तब गरमाया जब प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने हरीश रावत को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जतायी , पत्र में उन्होंने लिखा कि इस यात्रा के बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कोई चर्चा क्यों नहीं की गई. शैलजा ने चुनाव से पहले संगठन की एकजुटता को सबसे अहम बताते हुए यह भी लिखा कि पार्टी ढांचे से अलग चलने वाली कोई समानांतर यात्रा या अभियान कार्यकर्ताओं और जनता तक गलत संदेश पहुंचाएगा.

वेणुगोपाल ने साफ की पार्टी लाइन

इस मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी अपना पक्ष रखा . उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड में चल रहे अभियान को लेकर उनकी हरीश रावत से बात हुई है. वेणुगोपाल के अनुसार चुनावी राज्य में सभी नेताओं को कांग्रेस के बैनर तले साथ मिलकर अभियान चलाना चाहिए और पार्टी के सारे कार्यक्रम संगठन की रणनीति के हिसाब से ही तय होने चाहिए.

अपने संदेश में वेणुगोपाल ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व का भी जिक्र किया.उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जीत के लिए सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करना होगा.

रावत का जवाब - परिवार की बात है

शैलजा के पत्र के बारे में पूछे जाने पर हरीश रावत मामले को तूल देने से परहेज करते नज़र आए. रावत इसे पार्टी परिवार का आंतरिक मामला बताते हुए खुद को कांग्रेस का एक सिपाही बताया और कहा कि सभी नेता राहुल गांधी के आदेश पर काम कर रहे हैं. रावत के अनुसार पार्टी का हर नेता अपने अपने ढंग से पार्टी को मजबूत करने में जुटा हुआ है. रावत ने यह भी बताया कि 7 अक्तूबर को शाम 7 बजे उनकी वेणुगोपाल से एक बार फिर मुलाकात होनी है.  कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में वे यात्रा को लेकर उठे सवालों पर अपना पक्ष रखेंगे.

एक तरफ रावत की यात्रा को जनता के बीच उनकी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर उठी आपत्तियों ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर नई बहस छेड़ दी है.अब सबकी  नजर इस पर है कि वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद रावत की धन्यवाद यात्रा किस स्वरूप में आगे बढ़ती है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Harish Rawat UTTARAKHAND NEWS
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