उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल दिल्ली हुए रवाना, पूर्व CM हरीश रावत से भी की मुलाकात

उत्तराखंड कांग्रेस में नए संगठनात्मक बदलावों के बाद हलचल तेज हो गई है. नव नियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल बुधवार को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद दिल्ली रवाना हो गए. रवाना होने से पूर्व उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने की दिशा में सहयोग का आग्रह किया.

गणेश गोदियाल ने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत के दिल्ली स्थित डिफेंस कॉलोनी आवास पहुंचकर उनसे भेंट की. इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया. हरीश रावत ने गोदियाल को मिठाई खिलाकर प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और संगठन के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने का संदेश दिया.

इसके अलावा गोदियाल ने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह और वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत से भी मुलाकात की. उन्होंने सभी नेताओं से आग्रह किया कि वे आने वाले समय में कांग्रेस को एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयार करें.

वहीं पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलने पर पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा, "कांग्रेस नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताते हुए चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया है, यह मेरे लिए गर्व का क्षण है. प्रदेश की जनता के स्नेह, विश्वास और समर्थन ने ही हमें यह अवसर दिया है. हम सब मिलकर कांग्रेस के विचारों और मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे." कांग्रेस में इन नए बदलावों के बाद संगठन में नई ऊर्जा का संचार देखा जा रहा है. पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश में एकजुट होकर 2027 के विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी.

