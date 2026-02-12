उत्तराखंड: कानून व्यवस्था को लेकर CM धामी की बैठक, पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को सक्रिय, सतर्क और परिणामोन्मुखी कार्यशैली अपनाने के निर्देश देते हुए अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा.

मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देशित किया कि सभी प्रकार के अपराधों में तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई हो. उन्होंने विशेष रूप से आदतन एवं संगठित अपराध में संलिप्त तत्वों की पहचान कर उन पर सख्त निगरानी रखने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कदम उठाए जाएं, ताकि समाज में कानून का भय स्थापित हो और आमजन स्वयं को सुरक्षित महसूस करें.

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने थानों और पुलिस चौकियों की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर दिया. उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाने की कड़ी हिदायत दी. इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए.

धरातल पर दिखना चाहिए काम- सीएम धामी

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों, असामाजिक तत्वों और प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि कार्य का परिणाम धरातल पर दिखना चाहिए और जनता को सुरक्षा का वास्तविक अनुभव होना चाहिए.

सुरक्षा और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता- सीएम धामी

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार “अपराध मुक्त उत्तराखण्ड” के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और प्रदेश की शांति, सुरक्षा व सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा और हर स्तर पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए.