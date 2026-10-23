CM पुष्कर सिंह धामी ने सिंगर दलेर मेंहदी को किया फोन, 'कलाकारों का सदैव...'

गायक दलेर मेंहदी और उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल विवाद के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंगर दलेर मेंहदी से फोन पर बातचीत की. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बाद की जानकारी अपनी एक्स पोस्ट पर दी है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, "प्रसिद्ध गायक दलेर मेंहदी जी से फोन पर वार्ता कर उनका कुशलक्षेम जाना. इस दौरान विगत दिनों हुए घटनाक्रम के संबंध में भी चर्चा हुई."

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे लिखा, "देवभूमि उत्तराखण्ड ‘अतिथि देवो भवः’ की समृद्ध परंपरा का संवाहक है. हमारी लोकसंस्कृति, आत्मीय आतिथ्य और सौहार्द की भावना ही देवभूमि की विशिष्ट पहचान है. यहां कला, संस्कृति और कलाकारों का सदैव स्वागत एवं सम्मान किया जाता रहा है. हमारा प्रयास है कि इस घटनाक्रम को पीछे छोड़कर आपसी संवाद, सौहार्द और सकारात्मकता की भावना के साथ आगे बढ़ा जाए."

मंत्री सुबोध उनियाल दलेर मेंहदी के गायन पर उठाए थे सवाल

दअसल, उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्र नगर में बीते 18 अक्टूबर को कुंजापुरी मेले के दौरान गायक दलेर मेहंदी की प्रस्तुति को लेकर विवाद हो गया था. कार्यक्रम के दौरान धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच पर ही दलेर मेंहदी के गायन पर सवाल उठाए थे. यह कार्यक्रम नवरात्र के मौके पर आयोजित किया गया था.

प्रसिद्ध गायक श्री @dalermehndi जी से फोन पर वार्ता कर उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान विगत दिनों हुए घटनाक्रम के संबंध में भी चर्चा हुई। देवभूमि उत्तराखण्ड ‘अतिथि देवो भवः’ की समृद्ध परंपरा का संवाहक है। हमारी लोकसंस्कृति, आत्मीय आतिथ्य और सौहार्द की भावना ही देवभूमि की विशिष्ट पहचान है। यहां कला, संस्कृति और कलाकारों का सदैव स्वागत एवं सम्मान किया जाता रहा है। हमारा प्रयास है कि इस घटनाक्रम को पीछे छोड़कर आपसी संवाद, सौहार्द और सकारात्मकता की भावना के साथ आगे बढ़ा जाए। — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 23, 2026

छोटे भाई मीका सिंह ने दलेर मेंहदी का किया बचाव

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में धामी के मंत्री सुबोध उनियाल, गायक दलेर मेहंदी से कह रहे हैं, "इतना पैसे देकर हमने आपको बुलाया है. आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं. बोला तो जा नहीं रहा, गाना क्या गाओगे?" इस पूरे विवाद के बीच सिंगर दलेर मेहंदी के छोटे भाई और गायक मीका सिंह ने वीडियो जारी कर उनका बचाव किया था. मीका सिंह ने दलेर मेहंदी को 35 लाख रुपये देने का सबूत का मंत्री से मांगा.

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