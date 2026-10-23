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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM पुष्कर सिंह धामी ने सिंगर दलेर मेंहदी को किया फोन, 'कलाकारों का सदैव...'

CM पुष्कर सिंह धामी ने सिंगर दलेर मेंहदी को किया फोन, 'कलाकारों का सदैव...'

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंगर दलेर मेंहदी को फोन किया है. सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में कलाकारों का सदैव स्वागत एवं सम्मान किया जाता रहा है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 23 Oct 2026 08:31 PM (IST)
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गायक दलेर मेंहदी और उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल विवाद के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंगर दलेर मेंहदी से फोन पर बातचीत की. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बाद की जानकारी अपनी एक्स पोस्ट पर दी है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, "प्रसिद्ध गायक दलेर मेंहदी जी से फोन पर वार्ता कर उनका कुशलक्षेम जाना. इस दौरान विगत दिनों हुए घटनाक्रम के संबंध में भी चर्चा हुई."

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे लिखा, "देवभूमि उत्तराखण्ड ‘अतिथि देवो भवः’ की समृद्ध परंपरा का संवाहक है. हमारी लोकसंस्कृति, आत्मीय आतिथ्य और सौहार्द की भावना ही देवभूमि की विशिष्ट पहचान है. यहां कला, संस्कृति और कलाकारों का सदैव स्वागत एवं सम्मान किया जाता रहा है. हमारा प्रयास है कि इस घटनाक्रम को पीछे छोड़कर आपसी संवाद, सौहार्द और सकारात्मकता की भावना के साथ आगे बढ़ा जाए."

मंत्री सुबोध उनियाल दलेर मेंहदी के गायन पर उठाए थे सवाल

दअसल, उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्र नगर में बीते 18 अक्टूबर को कुंजापुरी मेले के दौरान गायक दलेर मेहंदी की प्रस्तुति को लेकर विवाद हो गया था. कार्यक्रम के दौरान धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच पर ही दलेर मेंहदी के गायन पर सवाल उठाए थे. यह कार्यक्रम नवरात्र के मौके पर आयोजित किया गया था.

छोटे भाई मीका सिंह ने दलेर मेंहदी का किया बचाव

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में धामी के मंत्री सुबोध उनियाल, गायक दलेर मेहंदी से कह रहे हैं, "इतना पैसे देकर हमने आपको बुलाया है. आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं. बोला तो जा नहीं रहा, गाना क्या गाओगे?" इस पूरे विवाद के बीच सिंगर दलेर मेहंदी के छोटे भाई और गायक मीका सिंह ने वीडियो जारी कर उनका बचाव किया था. मीका सिंह ने दलेर मेहंदी को 35 लाख रुपये देने का सबूत का मंत्री से मांगा.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
Daler Mehndi UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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