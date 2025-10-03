उत्तराखंड में चारधाम के कपाट बंद होने की तिथि और शुभ मुहूर्त तय, जाने लें समय

उत्तराखंड में शीतकाल के दौरान चार धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय हो गई हैं. दशहरा के दिन बड़े धार्मिक आयोजन के साथ पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने का मुहूर्त निकाला गया. जिसके बाद आगामी छह महीनों के लिए चारों धामों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे.

चारों धाम के कपाट कब होंगे बंद?

इस साल सबसे पहले 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होगे. इसका समय भी तय कर लिया गया है. गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 11:36 बजे बंद किए जाएंगे. इसके अगले दिन केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे.

केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के साथ बंद होंगे और इसी दिन यमुनोत्री धाम के भी कपाट भी दोपहर 12:30 बजे बंद करने की तिथि और समय तय किया गया है. सबसे आखिर में बाबा बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को दोपहर 2:56 बजे रीति-रिवाज और प्राचीन परंपराओं के साथ बंद कर दिए जाएंगे.

इसके अलावा द्वितीय केदार मद्महेश्वर के कपाट 18 नवंबर ब्रह्म मुहुर्त और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 6 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे. ऐसे में अगर आप अभी तक चार धामों की यात्रा नहीं कर पाएं हैं या फिर यात्रा पर जाना चाहते हैं तो समय कम बचा है. इसलिए कपाट बंद करने से पहले श्रद्धालु अपनी तैयारी कर सकते हैं.

बता दें कि उत्तराखंड के चारों धाम हिमालय की ऊंचे पहाड़ों पर स्थित हैं. लेकिन, सर्दियों के दौरान यहां भारी बर्फबारी और भीषण ठंड होती है, जिसके चलते शीतकाल में इन चारों धामों को बंद कर दिया जाता है. अगले साल फिर से विधि विधान और शुभ मुहूर्त के साथ चारों धामों के कपाट खोले जाएंगे. ये धाम छह महीनों के लिए खुलते हैं. लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शनों के लिए आते हैं.

