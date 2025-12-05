उत्तराखंड के चंपावत जिले में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया. शेरा घाट के पास बरात से लौट रही एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें पांच बरातियों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा करीब रात 2:30 बजे हुआ, जब बराती पाटी चंपावत से शेरा घाट की ओर वापस लौट रहे थे.

सूत्रों के अनुसार जीप में सवार सभी लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे कि अचानक वाहन मोड़ पर संतुलन खो बैठा और गहरी खाई में गिर गया. इस हादसे में एक महिला समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ बराती उसमें ही फंस गए.

सभी मृतकों को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय ग्रामीणों ने भी रात के अंधेरे में रेस्क्यू में सहयोग किया. सभी मृतकों को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घायल बरातियों में से चार का लोहाघाट अस्पताल में उपचार चल रहा है, जबकि एक गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.

हादसे के कारणों की जांच कर रही है पुलिस

फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि तेज मोड़, रात का समय और वाहन की तेज गति इसकी वजह हो सकती है. मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है.

