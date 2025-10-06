हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में सदियों पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म, 1983 गांव रेगुलर थाने-चौकियों में शामिल

उत्तराखंड में सदियों पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म, 1983 गांव रेगुलर थाने-चौकियों में शामिल

Dehradun News: पिछले दिनों पुलिस ने कुल बचे हुए 4423 गांव को रेगुलर पुलिस क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था जिसके तहत यह कार्रवाई हुई है. 2022 -23 में 3157 गांव रेगुलर पुलिस में शामिल.

By : दानिश खान | Updated at : 06 Oct 2025 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में अब एक सदी से भी पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होने जा रही है. प्रदेश में दूसरे चरण के तहत 1983 गांव को मौजूदा रेगुलर थाना और चौकियों में शामिल कर लिया गया है. इसे शासन ने मंजूरी भी दे दी है. जबकि 2440 गांव को नए थाने-चौकी बनाकर रेगुलर पुलिस के क्षेत्र में शामिल किया जाएगा. इस प्रस्ताव पर फिलहाल वित्त विभाग में मंथन चल रहा है.

पिछले दिनों पुलिस ने कुल बचे हुए 4423 गांव को रेगुलर पुलिस क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था जिसके तहत यह कार्रवाई हुई है. इससे पहले वर्ष 2022 और 23 में 3157 गांव को रेगुलर पुलिस में शामिल किया गया था. इनमें से कुछ मौजूदा रेगुलर पुलिस के क्षेत्र में शामिल हुए थे और 1300 गांव के लिए 6 स्थान और 20 चौकियों का सृजन किया गया था.

अकेला राज्य जहां राजस्व पुलिस व्यवस्था

अभी के देश में उत्तराखंड ही अकेला ऐसा राज्य बचा है जो एक सदी पुरानी राजस्व पुलिस जैसी कानून व्यवस्था को अभी तक चला रहा है. अपराध बढ़ने और अपराधियों के अपराध करने के तरीकों में बदलाव को देखते हुए कई बार इस व्यवस्था को खत्म करने की बात हुई, लेकिन इसमें किसी न किसी तरह की अड़चन आती गई. सितम्बर 2022 में पौड़ी की यम्केश्वर ब्लॉक में अंकित भंडारी की हत्या हुई थी, जिसकी जांच के लिए शुरुआती काम राजस्व पुलिस पर सौंपा गया, जिस पर सवालिया निशान खड़े हुए थे.

पहले सरकार ने और फिर हाई कोर्ट ने इस पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के लिए आदेश दिए थे. इसके लिए पुलिस विभाग को राजस्व क्षेत्र में सर्वे करने का जिम्मा भी सौंपा गया था. करीब 3 महीने तक चले इस सर्वे के दिसंबर 2022 में 1800 गांव को मौजूदा रेगुलर पुलिस थाना क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था. इसके बाद फरवरी 2023 में नए थानों और क्यों क्यों के सर्जन को मंजूरी दे दी गई. तब से दूसरे चरण का सर्वे किया जा रहा था. अब जुलाई में दूसरे और अंतिम चरण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है. इसमें बचे हुए 4423 गांव को रेगुलर पुलिस में शामिल करने की योजना है.

9 थाना और 44 रिपोर्टिंग चौकी बनेंगी

मौजूद 44 स्थानों और 33 चौकियों में 1983 गांव को शामिल कर लिया गया है. 2440 गांव के लिए 9 थानों और 44 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों को बनाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग में मंथन चल रहा है. 2440 राजस्व गांव को नियमित पुलिस में शामिल करने के लिए जो थाने और 44 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी, 1983 गांव में मौजूद नियमित पुलिस के 44 स्थानों और 33 पुलिस चौकियों में शामिल किया गया है. गृह विभाग में भी इसकी मंजूरी दे दी है.

दिसंबर 2022 को 1800 गांव को नियमित पुलिस के 52 थानों और 19 चौकियों में शामिल किया गया था, जबकि फरवरी 2023 में 1357 गांव को नियमित पुलिस क्षेत्र में शामिल किया गया था. 6 थाने और 20 चौकियां नई स्थापित की गई थीं.

वित्त-विभाग की कार्रवाई शुरू

बता दें कि उत्तराखंड पुलिस की ओर से राजस्व गांव को रेगुलर पुलिस क्षेत्र में शामिल करने के लिए दूसरे चरण का प्रस्ताव शासन को मिला था. इसमें मौजूद थाने-चौकियों के विस्तार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. नए थाने और चौकियों के सृजन के संबंध में वित्त विभाग में कार्यवाही चल रही है. इसको लेकर गृह सचिव शैलेश बगौली ने स्पष्ट रूप से कहा कि शासन को प्रस्ताव मिला है और इस पर आगे काम चल रहा है.

और पढ़ें
Published at : 06 Oct 2025 02:33 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police Revenue Police System UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
Embed widget