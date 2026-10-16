एक्सप्लोरर
मंत्री रेखा आर्य अस्पताल में भर्ती, तबीयत पर आया डॉक्टर्स का बयान
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की तबीयत को लेकर अस्पताल ने बयान जारी किया है. डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी. उनकी बीपी 200 से ऊपर था.
उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की तबीयत को लेकर अस्पताल की ओर से बयान जारी हुआ है. डॉ गीता खन्ना ने बताया कि मंत्री की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें देहरादून के कृष्णा मेडिकल सेंटर में लाया गया था. उन्होंने कहा कि रेखा आर्या को एक्सेलेरेटेड हाइपरटेंशन की शिकायत के बाद भर्ती किया गया है. इससे पहले उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत नहीं थी. जिस वक्त उन्हें अस्पताल लाया गया उनका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर था जबकि ये सामान्य तौर पर 140 से 160 के आसपास रहता है.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्क के इशारे पर...', CJP के लहरा दो तिरंगा मार्च पर भड़के बृजभूषण सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वेब सीरीज से आया नकली नोट बनाने का आइडिया, YouTube की मदद से छाप डाले 5.26 लाख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अम्बेडकरनगर: सपा बागी विधायक के फलाहार में जुटे भारी समर्थक, दिखाई सियासी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम तैयार हैं बस...' UP पंचायत चुनाव पर OP राजभर का बड़ा दावा, अखिलेश पर भी बोला हमला
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
In Pics: CM योगी, अखिलेश-डिंपल समेत UP के नेताओं का 80s ट्रेंड, तस्वीरों ने मचाई धूम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
वाराणसी में गंगा के बाद वरुणा नदी का रौद्र रूप, तटवर्ती इलाकों में बाढ़
Advertisement