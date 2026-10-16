मंत्री रेखा आर्य अस्पताल में भर्ती, तबीयत पर आया डॉक्टर्स का बयान

उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की तबीयत को लेकर अस्पताल की ओर से बयान जारी हुआ है. डॉ गीता खन्ना ने बताया कि मंत्री की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें देहरादून के कृष्णा मेडिकल सेंटर में लाया गया था. उन्होंने कहा कि रेखा आर्या को एक्सेलेरेटेड हाइपरटेंशन की शिकायत के बाद भर्ती किया गया है. इससे पहले उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत नहीं थी. जिस वक्त उन्हें अस्पताल लाया गया उनका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर था जबकि ये सामान्य तौर पर 140 से 160 के आसपास रहता है.