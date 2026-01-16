पुष्कर धामी सरकार का बड़ा फैसला, अगेती गन्ने का मूल्य 405 और सामान्य का 395 रुपये

उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके तहत अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 405 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. यह दरें चीनी मिल के गेट पर लागू होंगी.

राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य परामर्शी समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद इन दरों को अंतिम रूप दिया. सरकार का कहना है कि मूल्य निर्धारण में किसानों और चीनी मिलों, दोनों के हितों को ध्यान में रखा गया है, ताकि पेराई सत्र के दौरान किसी प्रकार का असंतुलन न बने.

समय पर हो सकेगा भुगतान

कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि बाह्य क्रय केंद्रों से चीनी मिलों तक गन्ने के परिवहन पर आने वाले खर्च के एवज में 11 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी. वहीं, गन्ना विकास अंशदान यानी कमीशन की दर को पिछले पेराई सत्र की तरह ही 5.50 रुपये प्रति क्विंटल पर बरकरार रखा गया है. सरकार का मानना है कि इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा.

बिजली से जुड़े कार्यों की समीक्षा

गन्ना मूल्य निर्धारण के अलावा मंत्रिमंडल ने कुछ अन्य अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी. बैठक में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) का वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया, ताकि बिजली क्षेत्र से जुड़ी वित्तीय स्थिति और कार्यों की समीक्षा की जा सके.

इसके साथ ही राज्य सरकार ने ब्रिडकुल (ब्रिज, रोपवे, टनल एंड अन्य अवसंरचना निर्माण निगम) के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का भी फैसला लिया है. अब ब्रिडकुल को पुलों के साथ-साथ रोपवे, पार्किंग और टनल निर्माण जैसी परियोजनाओं की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी.

कुल मिलाकर, मंत्रिमंडल के ये फैसले किसानों के हित संरक्षण के साथ-साथ राज्य के समग्र विकास को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं.