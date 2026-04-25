उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट: 12वीं की टॉपर बनीं सुशीला मेहंदीरत्ता, बिना कोचिंग रचा इतिहास

उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद स्कूलों और बच्चो में खुशी का माहौल है. रुद्रपुर के भंजूराम अमर देव स्कूल की सुशीला मेहंदीरत्ता ने उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त किया है. सुशीला के अलावा बागेश्वर की गीतिका पंत ने भी उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त किया है. 500 में से 490 अंक पाने के बाद सुशीला अपने विद्याला पहुची जहां स्कूल प्रबंधन ने उनका स्वागत किया.

सुशीला ने इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनो को दिया है. सुशीला के पिता योगेश मेहंदीरत्ता और मां ममता मेहंदीरत्ता भूरारानी में एक छोटा सा बुटीक चलती है. सुशीला का एक छोटा भाई अरुण भी भंजूराम में 10 वीं का छात्र था उसने 87.9 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है.

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बिना कोचिंग के किया टॉप

सुशीला ने बताया उसने ये स्थान हांसिल करने के लिए बिना कोचिंग प्रतिदिन 4 घंटे स्वयं ही पढाई की और मोबाइल का इस्तमाल भी पढाई के लिए किया. सुशीला के टॉप करने पर परिजनों और शिक्षकों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी है. रिजल्ट आने के बाद स्कूल और घर में जश्न सा माहौल है.

स्कूल के प्रिंसिपल असीम कुमार ने बताया कि सुशिका ने वाकई बहुत मेहनत की और बोर्ड परीक्षा में टॉप कर न सिर्फ स्कूल, बल्कि शहर और प्रदेश का भी नाम रोशन किया है. उन्होंने बाकी छात्र-छात्राओं से सुशीला से प्रेरणा लेने की अपील की.

92 फीसदी विद्यार्थी हुए पास

यहां बता दें कि 10वीं में 92.10% छात्र पास हुए हैं, जिसमें अक्षत गोपाल ने 98.2% अंकों के साथ टॉप किया है, जबकि 12वीं में गीतिका और सुशीला ने 98% अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है. हरिद्वार की वंशिका ने तीसरा स्थान हासिल किया है. इस प्रकार बारहवीं के रिजल्ट में लड़कियों ने परचम लहराया है. शनिवार सुबह ही बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया है, जिसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लगातार सफल छात्र-छात्राओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रहीं हैं.

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