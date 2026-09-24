उत्तराखंड में राम माधव को दी BJP ने कमान, बांसुरी स्वराज- अरविंद मेनन सह प्रभारी

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन की कमान नए हाथों में सौंप दी गई है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों की नई सूची जारी की. सूची के अनुसार राम माधव उत्तराखंड के नए प्रदेश प्रभारी होंगे, जबकि अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज को सह प्रभारी बनाया गया है.

राम माधव अब तक उत्तराखंड के प्रभारी रहे दुष्यंत कुमार गौतम की जगह लेंगे, सह प्रभारी रेखा वर्मा को भी नई सूची में उत्तराखंड की जिम्मेदारी नहीं मिली है. राम माधव को उत्तराखंड के साथ-साथ तमिलनाडु का प्रभार भी दिया गया है.