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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में राम माधव को दी BJP ने कमान, बांसुरी स्वराज- अरविंद मेनन सह प्रभारी

उत्तराखंड में राम माधव को दी BJP ने कमान, बांसुरी स्वराज- अरविंद मेनन सह प्रभारी

बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राम माधव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया है. अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 24 Sep 2026 11:10 AM (IST)
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उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन की कमान नए हाथों में सौंप दी गई है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों की नई सूची जारी की. सूची के अनुसार राम माधव उत्तराखंड के नए प्रदेश प्रभारी होंगे, जबकि अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज को सह प्रभारी बनाया गया है. 

राम माधव अब तक उत्तराखंड के प्रभारी रहे दुष्यंत कुमार गौतम की जगह लेंगे, सह प्रभारी रेखा वर्मा को भी नई सूची में उत्तराखंड की जिम्मेदारी नहीं मिली है. राम माधव को उत्तराखंड के साथ-साथ तमिलनाडु का प्रभार भी दिया गया है. 

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
BJP UTTARAKHAND NEWS
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