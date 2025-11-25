उत्तराखंड: मीट की गाड़ी रोकने और मारपीट मामले में BJP नेता का सरेंडर, पुलिस ने भेजा जेल

उत्तराखंड के रामनगर में मांस वाहन को रोकने और वाहन चालक से मारपीट के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता मदन जोशी समेत पांच नामजद व 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज किया था. मंगलवार (25 नवंबर) बीजेपी नेता कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया.

मीट प्रकरण में फरार चल रहे बीजेपी पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी स्कूटी से कोतवाली पहुंचे और आत्म समर्पण कर दिया. उधर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. बीजेपी नेता की गिरफ्तारी को लेकर विधायक समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे.

पूरा मामला क्या है?

23 अक्टूबर को मांस वाहन को रोकने और वाहन चालक से मारपीट के मामले में पुलिस ने वाहन चालक की पत्नी की तहरीर पर बीजेपी नेता मदन जोशी समेत पांच नामजद व 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज किया था. जिसके बाद पुलिस लंबे से बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे थी.

वहीं सोमवार (24 नवंबर) को बीजेपी नेता की हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मंगलवार (25 नवंबर) की सुबह मदन जोशी ने समर्पण के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की. जिसके कुछ देर बाद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व समर्थक कोतवाली पहुंच गए.

भारी संख्या में तैनात पुलिस फोर्स

उधर गिरफ्तारी को लेकर पुलिस भी भारी संख्या में तैनात की गई. इसी बीच बीजेपी नेता भीड़ के बीच स्कूटी से कोतवाली पहुंचे और आत्मसमर्पण किया. कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. अन्य अज्ञात आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. पुलिस के अनुसार जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. पुलिस को इस मामले में कई दिनों से बीजेपी नेता मदन जोशी की तलाश थी. अब उन्होंने खुद ही रामनगर कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण किया.