उत्तराखंड: हरिद्वार के धनौरी चौकी क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, बीजेपी नेता अमित सैनी की मौत

हरिद्वार जिले के धनौरी चौकी क्षेत्र में गुरुवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें बीजेपी नेता अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में भी गहरा दुख व्याप्त है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता अमित सैनी किसी निजी कार्य से अपनी कार से रुड़की गए हुए थे. काम निपटाने के बाद वह वापस धनौरी की ओर लौट रहे थे. जैसे ही उनकी कार रुड़की–धनौरी मार्ग पर दो सड़कों के बीच स्थित स्थान पर पहुंची, तभी अचानक वाहन अनियंत्रित हो गया. कार का संतुलन बिगड़ते ही वह सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई और फिर नीचे की ओर जा गिरी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घटना को देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही धनौरी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेते हुए शव को बाहर निकाला. इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया.

थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सड़क हादसे में बीजेपी नेता अमित सैनी की मृत्यु हो गई है. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया यह एक सड़क दुर्घटना का मामला प्रतीत हो रहा है, जिसमें वाहन के अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ. घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है.

तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी- पुलिस

पुलिस के अनुसार फिलहाल परिजनों की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पूरी पुष्टि हो सकेगी. इस दुखद हादसे के बाद बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने अमित सैनी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है.