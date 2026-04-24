उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में भूमि विवाद को लेकर एक किसान परिवार और किसान संगठनों ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मामला ग्राम सेमलपुरी की जनजातीय भूमि से जुड़ा है, जो अब तूल पकड़ता जा रहा है. गुरुवार (23 अप्रैल) को पीड़ित किसान परिवार, किसान संगठनों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचा और जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान परिवार ने न्याय न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

SDM ऑफिस में की ताला लगाने की कोशिश

प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कार्यालय में ताला लगाने की कोशिश की. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया. हालात को देखते हुए कार्यालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई थी.

सूचना मिलने पर सीओ विभव सैनी और कोतवाल नरेश चौहान मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया. इसी दौरान एडीएम (एफआर) से फोन पर वार्ता कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए.

सुल्तानपुर के आसामान गरजे लड़ाकू विमान, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दिखा IAF का रुतबा, देखें 12 खास तस्वीरें

साल 2011 में गलत तरीके से नाम कराई थी जमीन

पीड़ित परिवार की ओर से मक्खन सिंह पुत्र स्वर्गीय परमजीत सिंह, निवासी ग्राम कुईखेड़ा (काशीपुर) ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम डॉ. अमृता शर्मा को सौंपा. ज्ञापन में बताया गया कि साल 2022 में उन्होंने ग्राम सेमलपुरी में तीन एकड़ 15 डिस्मिल भूमि गुरविंदर सिंह से खरीदी थी. वहीं गुरविंदर सिंह ने यह जमीन अतुल पांडेय से खरीदी थी.

परिवार का आरोप है कि साल 2011 में अतुल पांडेय ने यह जमीन गलत तरीके से बुक्सा समाज से अपने नाम करवाई थी. अब उनका नाम खतौनी से हटाकर जमीन फिर से बुक्सा समाज के नाम दर्ज कर दी गई है, जिससे उनका परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है.

जितेंद्र सिंह जीतू समेत बड़ी संख्या में किसान रहे मौजूद

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि उन्होंने पूरी कीमत देकर जमीन खरीदी थी और धोखाधड़ी अतुल पांडेय द्वारा की गई है, लेकिन नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग भी की है. इस दौरान भारतीय किसान यूनियन युवा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा समेत बड़ी संख्या में किसान और परिवारजन मौजूद रहे.

UP Politics: 2027 में बनी सपा की सरकार तो भतीजे से कौन सा विभाग मांगेंगे शिवपाल? चाचा ने साफ कर दी तस्वीर