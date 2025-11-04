उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन सदन में सरकार और विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए,कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है. उन्होंने सदन में खड़े होकर दावा किया कि विधायक निधि में 15 प्रतिशत तक का कमीशन अधिकारी खा रहे हैं.

कापड़ी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इन वर्षों में जवान हो गया है. उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में पारदर्शिता केवल भाषणों में है, जमीनी हकीकत कुछ और है. उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति जताई और उनसे पूछा कि वह बताएँ कि किस अधिकारी ने उनसे कमीशन मांगा है.

इस पर कापड़ी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बात किसी से छिपी नहीं है, सबको मालूम है कि कौन कमीशन मांगता है, इसके बाद सदन में हंगामा मच गया और माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया.

रजत जयंती पर विशेष सत्र

राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद सदन को शाम 4 बजे तक स्थगित किया गया था. इसके बाद कार्यवाही पुनः शुरू हुई तो विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं सदन में मौजूद रहे और विपक्ष के अधिकतर सवालों के जवाब दिए. देर रात तक चली कार्यवाही के बीच सवाल-जवाब का दौर जारी रहा.

आरोप-प्रत्यारोप में बीता पहला दिन

पहले दिन का सत्र पूरी तरह से तीखे राजनीतिक आरोपों और जवाबों के बीच बीता, जिसमें भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा.इसके अलावा 25 वर्षों के इतिहास का लेखा-जोखा भी पेश किया गया. पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने सुझाव और सवाल भी रखे.