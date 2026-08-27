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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड चुनाव में CM धामी को दोबारा चुनेगी जनता? इस सर्वे से चर्चा शुरू

उत्तराखंड चुनाव में CM धामी को दोबारा चुनेगी जनता? इस सर्वे से चर्चा शुरू

उत्तराखंड चुनाव 2027 से पहले जनता के बीच किए गए एक सर्वे के चौंकाने वाले नतीजे आए हैं. वोट वाइब सर्वे में सामने आया कि करीब 28 फीसदी लोग पुष्कर धामी को और 23 फीसदी हरिश रावत को सीएम देखना चाहते हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 27 Aug 2026 12:46 PM (IST)
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उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं. यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है. इस बीच एक ऐसा सर्वे सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री पद की पसंद और संभावित चुनावी नतीजों को लेकर उत्तराखंड की जनता की राय सामने आई है.

सर्वे में जनता ने बताया है कि अगामी चुनावों में वो किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं. ये वोट वाइब के स्टेट वाइब सर्व के नतीजे हैं, जिसमें उत्तराखंड की जनता के पसंदीदा मुख्यमंत्री की रेस में दो बड़े नाम सामने आए हैं. 

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उत्तराखंड चुनाव 2027 का पसंदीदा सीएम फेस कौन?

दरअसल, इस सर्वे में उत्तराखंड की जनता से तीन सवाल किए गे थे. जिनमें से सबसे पहला सवाल था की 'आपके अनुसार उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री किसे बनता देखना चाहते हैं?' इसके जवाब में जो आंकड़े सामने आये वो काफी हैरान कर देने वाले थे. करीब 28.2 फीसदी लोगों ने पुष्कर सिंह धामी को अपनी पहली पसंद बताया है. इसका मतलब है कि अगर धामी सच में चुनाव जीतकर आते हैं तो वो तीसरी बार उत्तराखंड से सीएम बनेंगे. इससे पहले धामी 4 जुलाई 2021 को पहली बार सीएम बने थे. इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद वो दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने थे. 

इसके बाद 23.3 फीसदी लोगों की पसंद कांग्रेस के हरीश रावत रहे, जो उन्हें 2027 में सीएम बनते देखना चाहते हैं. वहीं, तीसरे नंबर पर कांग्रेस के ही गणेश गोदियाल 16.6 फीसदी वोटों के साथ रहे और 10.6 फीसदी लोगों की पसंद के साथ बीजेपी के अनिल बलूनी चौथी नंबर पर रहे. 

अगले साल बीजेपी और कांग्रेस में होगी कांटे की टक्कर?

वहीं, वोट शेयर को लेकर पूछे गए सवाल 'किस पार्टी या गठबंधन को आप वोट देने पर विचार कर रहे हैं', पर भी 40.9 फीसदी लोगों ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी चुना और दूसरे नंबर पर 36.7 फीसदी लोगों की पसंद कांग्रेस रही. इसके अलावा 'किस पार्टी की जीत की संभावना सबसे अधिक है', के सवाल पर भी 39.7 फीसदी लोगों ने बीजेपी को चुना और 36.3 फीसदी लोगों ने कांग्रेस को चुना है. 

इन नतीजों से साफ है कि अगले साल होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकी सर्वे के नंबर में बहुत अधिक अंतर नहीं है.  

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 27 Aug 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Harish Rawat UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Elections 2027 Uttarakhand Assembly Election 2027 Uttarakhand Election 2027
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