ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम, कुमारी सैलजा के दौरे पर होगा कुछ बड़ा?

उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम, कुमारी सैलजा के दौरे पर होगा कुछ बड़ा?

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है. इसी के तहत कुमारी सैलजा 17 से 23 नवंबर तक उत्तराखंड में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 12 Nov 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अब संगठन की सक्रियता बढ़ाने में जुट चुकी है. पार्टी हाईकमान ने प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिस क्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा 17 से 23 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी.

कांग्रेस ने इस बार प्रभारी के दौरे का केंद्र पर्वतीय क्षेत्रों को बनाया है. सैलजा पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगी और स्थानीय मुद्दों के साथ जनता के रुख को भी समझने का प्रयास करेंगी. माना जा रहा है कि यह दौरा केवल संगठनात्मक बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके जरिए पार्टी आगामी चुनाव की रणनीति की जमीन भी तैयार करेगी.संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर भी मंथन होने की संभावना है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले SP सांसद, 'ये BJP के फायदे के लिए साथ आए'
ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले SP सांसद, 'ये BJP के फायदे के लिए साथ आए'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की कल गाजियाबाद कोर्ट में पेशी, जमानत पर क्या होगा फैसला?
आजम खान की कल गाजियाबाद कोर्ट में पेशी, जमानत पर क्या होगा फैसला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी-आजाद के अलायंस पर मायावती की पार्टी बोली- 'BSP का गठबंधन...'
ओवैसी-आजाद के अलायंस पर मायावती की पार्टी बोली- 'BSP का गठबंधन...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन, मुस्लिम-दलित का सियासी गणित, 40 फीसदी आबादी पर नजर
ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन, मुस्लिम-दलित का सियासी गणित, 40 फीसदी आबादी पर नजर

संभल में मस्जिद के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

चंपावत से शुरुआत देहरादून में समापन

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, दौरे की शुरुआत 17 नवंबर को चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र से होगी. इसके बाद सैलजा पिथौरागढ़, डीडीहाट, गंगोलीहाट, कपकोट, बागेश्वर और कौसानी पहुंचेंगी. कुमाऊं का दौरा पूरा करने के बाद वह गढ़वाल की ओर रुख करेंगी, जहां थराली, श्रीनगर और देवप्रयाग होते हुए देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है. पार्टी की कोशिश पहाड़ी विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरने की रहेगी. साथ ही जनता से जुड़े स्थानीय मुद्दों को चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया जा सकता है.

22 नवंबर को वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक

सैलजा 21 नवंबर की शाम देहरादून पहुंचेंगी. अगले दिन 22 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है. इसमें 2027 के चुनाव की तैयारियों, संगठनात्मक गतिविधियों और सरकार के खिलाफ पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि बैठक में सैलजा पहाड़ी क्षेत्रों के दौरे से मिले फीडबैक को भी नेताओं के सामने रखेंगी.

23 नवंबर को लोकभवन कूच

दौरे का अंतिम दिन राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम रहने वाला है. कांग्रेस ने 23 नवंबर को लोकभवन कूच का कार्यक्रम तय किया है, जो पार्टी के प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान से जुड़ा है. कांग्रेस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यह अभियान चला रही है. इसके तहत जुटाए गए हस्ताक्षर राज्यपाल को सौंपने की योजना है.

SPM का CM फेस आजाद, इमरान मसूद बोले- चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई, ओवैसी को थोड़ा...

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Selja Kumari UTTARAKHAND NEWS Uttarakhand Assembly Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले SP सांसद, 'ये BJP के फायदे के लिए साथ आए'
ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले SP सांसद, 'ये BJP के फायदे के लिए साथ आए'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की कल गाजियाबाद कोर्ट में पेशी, जमानत पर क्या होगा फैसला?
आजम खान की कल गाजियाबाद कोर्ट में पेशी, जमानत पर क्या होगा फैसला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी-आजाद के अलायंस पर मायावती की पार्टी बोली- 'BSP का गठबंधन...'
ओवैसी-आजाद के अलायंस पर मायावती की पार्टी बोली- 'BSP का गठबंधन...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन, मुस्लिम-दलित का सियासी गणित, 40 फीसदी आबादी पर नजर
ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन, मुस्लिम-दलित का सियासी गणित, 40 फीसदी आबादी पर नजर
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मस्जिद एसोसिएशन ने मोहन भागवत की जमकर की तारीफ, कहा- 'हम एक नहीं, लेकिन...'
मस्जिद एसोसिएशन ने मोहन भागवत की जमकर की तारीफ, कहा- 'हम एक नहीं, लेकिन...'
पंजाब
पंजाब में सचिन पायलट का AAP पर निशाना, कहा- भगवंत मान ने बड़ा मौका गंवा दिया
पंजाब में सचिन पायलट का AAP पर निशाना, कहा- भगवंत मान ने बड़ा मौका गंवा दिया
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
कुलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में सिक्योरिटी सर्च, कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सरकार को घेरा
कुलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में सिक्योरिटी सर्च, कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सरकार को घेरा
इंडिया
यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'
यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'
लाइफस्टाइल
Hair Care Tips: बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget