उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम, कुमारी सैलजा के दौरे पर होगा कुछ बड़ा?

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अब संगठन की सक्रियता बढ़ाने में जुट चुकी है. पार्टी हाईकमान ने प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिस क्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा 17 से 23 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी.

कांग्रेस ने इस बार प्रभारी के दौरे का केंद्र पर्वतीय क्षेत्रों को बनाया है. सैलजा पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगी और स्थानीय मुद्दों के साथ जनता के रुख को भी समझने का प्रयास करेंगी. माना जा रहा है कि यह दौरा केवल संगठनात्मक बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके जरिए पार्टी आगामी चुनाव की रणनीति की जमीन भी तैयार करेगी.संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर भी मंथन होने की संभावना है.

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चंपावत से शुरुआत देहरादून में समापन

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, दौरे की शुरुआत 17 नवंबर को चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र से होगी. इसके बाद सैलजा पिथौरागढ़, डीडीहाट, गंगोलीहाट, कपकोट, बागेश्वर और कौसानी पहुंचेंगी. कुमाऊं का दौरा पूरा करने के बाद वह गढ़वाल की ओर रुख करेंगी, जहां थराली, श्रीनगर और देवप्रयाग होते हुए देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है. पार्टी की कोशिश पहाड़ी विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरने की रहेगी. साथ ही जनता से जुड़े स्थानीय मुद्दों को चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया जा सकता है.

22 नवंबर को वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक

सैलजा 21 नवंबर की शाम देहरादून पहुंचेंगी. अगले दिन 22 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है. इसमें 2027 के चुनाव की तैयारियों, संगठनात्मक गतिविधियों और सरकार के खिलाफ पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि बैठक में सैलजा पहाड़ी क्षेत्रों के दौरे से मिले फीडबैक को भी नेताओं के सामने रखेंगी.

23 नवंबर को लोकभवन कूच

दौरे का अंतिम दिन राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम रहने वाला है. कांग्रेस ने 23 नवंबर को लोकभवन कूच का कार्यक्रम तय किया है, जो पार्टी के प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान से जुड़ा है. कांग्रेस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यह अभियान चला रही है. इसके तहत जुटाए गए हस्ताक्षर राज्यपाल को सौंपने की योजना है.

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