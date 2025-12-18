Uttarakhand Accident News: तीर्थयात्रा पर निकले दो महिलाओं और एक बच्चे की दुखद दुर्घटना में मौत हो गई. उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कांची धाम इलाके में एक दुखद घटना में एक कार खाई में गिर गई, जिससे मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई.

सूत्रों के मुताबिक, कार में सात लोग सवार थे. इससे पहले नैनीताल में एक कार के खाई में गिर जाने के बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) ने तीन लोगों को बचाया था. यह घटना 3 दिसंबर को नैनीताल जिले के लोहानी क्षेत्र के पास हुई थी.

200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार

मंगलवार को एक स्थानीय व्यक्ति ने एसडीआरएफ टीम को घटना के बारे में सूचित किया. इसके बाद वे तुरंत बचाव उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए. सरकारी बयान के मुताबिक, कार लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी.

घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ टीम ने तीन घायलों को बचाया और आगे के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया. एसडीआरएफ के एक सरकारी बयान में कहा गया है, "3 दिसंबर, 2024 को, एक स्थानीय व्यक्ति ने एसडीआरएफ को सूचित किया कि लोहानी क्षेत्र के पास एक कार खाई में गिर गई है, जिसके लिए बचाव के लिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है. सूचना के आधार पर, एसडीआरएफ टीम तुरंत चीफ कांस्टेबल नवीन कुंवर के नेतृत्व में बचाव उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गई."

SDRF ने घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई की

इसमें कहा गया है, "एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई की, लगभग 200 मीटर नीचे एक गहरी खाई में गिरी कार को निकाला और 3 घायलों को स्ट्रेचर पर वैकल्पिक मार्ग से नेशनल हाईवे तक लाया गया और उचित इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया."

इससे पहले, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सड़क से खाई में कार गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना नैनीताल जिले के गरमपानी क्षेत्र में हुई थी. मृतकों की पहचान के बारे में पुलिस अधीक्षक ने कहा था, "मृतक सभी सरकारी स्कूल शिक्षक थे. वे हल्द्वानी में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे." पुलिस ने बताया था कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है.