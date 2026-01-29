उत्तरखंड में लिफ्ट देने के बहाने युवती से चलती कार में गैंगरेप, पुलिस ने दो आरोपी किए गिरफ्तार

उत्तरखंड के ऊधमसिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर से एक सनसनीखेज और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. लिफ्ट देने के बहाने युवती को कार में बैठाकर चलती गाड़ी में सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

यह मामला रुद्रपुर की ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र का है. पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह ड्यूटी के लिए जाने के उद्देश्य से सड़क किनारे खड़ी थी. इसी दौरान दो युवक कार से वहां पहुंचे और उसे कंपनी छोड़ने की बात कहकर कार में बैठा लिया. युवती को भरोसा दिलाया गया कि उसे सुरक्षित उसके कार्यस्थल तक पहुंचा दिया जाएगा.

पीड़िता के अनुसार आरोपी उसे कंपनी न ले जाकर इधर-उधर घुमाते रहे और चलती कार में ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद आरोपी युवती को सिडकुल क्षेत्र में छोड़कर मौके से फरार हो गए. पीड़िता ने साहस दिखाते हुए पुलिस से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी.

पीड़िता की तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा हुआ दर्ज

सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. ट्रांजिट कैंप कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्वयं जांच की निगरानी की. पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों राहुल दास और फुरकान को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही घटना में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार- मणिकांत मिश्रा

इस घटना को लेकर एसएसपी ऊधमसिंहनगर मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और समाज में सतर्कता के साथ-साथ कानून के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता को उजागर किया है.