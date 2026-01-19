उत्तराखंड के नई टिहरी स्थित सीआईएसएफ कॉलोनी में कथित तौर पर ठंड से बचने के लिए जलाई गयी अंगीठी के धुएं से दम घुटने के कारण चार साल की एक बच्ची की मौत हो गयी, जबकि उसकी मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस ने बताया कि शनिवार पूर्वाह्न 10 बजे जब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सिपाही के पद पर तैनात गणेश पालवे के घर का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों ने आवाज दी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पुलिस को मामले की सूचना दी गयी.

कमरे में बेहोशी की हालत में मिले मां-बेटे

पुलिस के मुताबिक, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और पाया कि बिस्तर पर पालवे की पत्नी मोनिका (37) और उनकी चार वर्षीय बेटी आर्या बेहोश पड़ी थीं. पुलिस ने बताया कि उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने आर्या को मृत घोषित कर दिया.

घटना के वक्त घर में मौजूद नहीं था सिपाही

पुलिस के मुताबिक, मोनिका की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए एम्स-ऋषिकेश स्थानांतिरत कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के अहमदनगर निवासी गणेश पालवे घटना के समय मौजूद नहीं थे और वह अस्वस्थ होने के कारण इलाज के लिए देहरादून गए हुए थे.

दम घुटने से मौत की आशंका

पुलिस के मुताबिक, कमरे की तलाशी लेने पर वहां कोई विषाक्त पदार्थ या कोई पत्र नहीं मिला और केवल अंगीठी ही रखी हुई मिली जिससे अंदेशा है कि अंगीठी के धुएं से दम घुटने से ही बच्ची की मौत हुई होगी. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा.

ये भी पढ़ें: यूपी में अब मायावती का फोन उठाएंगे सपा चीफ अखिलेश यादव? कांग्रेस के रुख से मिल रहे संकेत