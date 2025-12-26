उत्तराखंड में 2027 के चुनाव से पहले AI का सियासी इस्तेमाल, साइबर पुलिस हुई अलर्ट

उत्तराखंड में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है. इस बार चुनावी रणनीतियों में एक नया और खतरनाक पहलू जुड़ गया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का कथित दुरुपयोग. AI की मदद से नेताओं की छवि बिगाड़ने और जनता को गुमराह करने के प्रयास सामने आने लगे हैं, जिससे न सिर्फ राजनीति बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव के बीच अब डीपफेक वीडियो एक नया हथियार बनते जा रहे हैं. इन वीडियो के जरिए नेताओं को किसी खास समुदाय, विचारधारा या विवाद से जोड़कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

हरीश रावत का मामला बना चेतावनी

इसका ताजा उदाहरण उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़ा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक AI जनरेटेड वीडियो में उन्हें कथित तौर पर मुस्लिम कट्टरपंथी के रूप में दर्शाया गया. इस वीडियो को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. मामला सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले AI का गलत इस्तेमाल किस हद तक पहुंच सकता है.

राजनीतिक गलियारों में इस घटना के बाद हलचल तेज हो गई है और अन्य दलों के नेता भी सतर्क हो गए हैं. नेताओं का कहना है कि यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह चुनावी माहौल को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है.

साइबर पुलिस हुई सक्रिय

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड साइबर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है. साइबर पुलिस के एएसपी कुश मिश्रा ने बताया कि AI से बने वीडियो को पहले से रोक पाना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन ऐसे वीडियो सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत धारा 353 और 336 जैसी कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. इसके अलावा, सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऐसे आपत्तिजनक वीडियो को हटाने और उनके प्रसार को रोकने का प्रयास किया जाता है.

AI टूल्स से होगी पहचान

एएसपी कुश मिश्रा ने यह भी जानकारी दी कि आईजी साइबर नीलेश आनंद भरने के निर्देश पर विभाग ने आधुनिक AI टूल्स खरीदे और किराए पर लिए हैं. इन टूल्स की मदद से किसी भी वायरल वीडियो की URL तक ट्रैकिंग कर उसके स्रोत तक पहुंचा जा सकता है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई संभव है.

बढ़ती चिंता, बढ़ती सतर्कता

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़े AI वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक दलों में चिंता बढ़ गई है. आने वाले समय में डीपफेक और फर्जी कंटेंट किस हद तक सामने आएगा, यह एक बड़ा सवाल है. साथ ही यह भी देखना अहम होगा कि क्या AI का यह दुरुपयोग किसी राजनीतिक दल को चुनावी लाभ पहुंचा पाएगा या फिर कानून और तकनीक मिलकर इसे रोकने में सफल होंगे. फिलहाल, इतना तय है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में AI एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर चुका है.