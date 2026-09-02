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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपुरोला विधानसभा सीट पर बदलेगा खेल? BJP-कांग्रेस में फिर टक्कर

पुरोला विधानसभा सीट पर बदलेगा खेल? BJP-कांग्रेस में फिर टक्कर

उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले की पुरोला विधानसभा सीट का सियासी इतिहास दिलचस्प रहा है. इस सीट पर हर चुनाव में विधायक बदलता रहा है. इस बार फिर से जनता यही इतिहास दोहराएगी यह देखना दिलचस्प होगा.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Sep 2026 05:56 PM (IST)
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उत्तराखंड पुरोला विधानसभा सीट राज्य की राजनीति में हमेशा से एक अलग ही मिजाज रखती आई है. पुरोला विधानसभा सीट राज्य गठन से लेकर अब तक किसी दल का पक्का गढ़ नहीं बन सकी है. हालांकि अब 2027 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट से राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर तेज होती नजर आ रही है.

पुरोला विधानसभा सीट उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की सीट है. इस सीट को सुरक्षित रखा गया है. उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से एक पुरोला विधानसभा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है. इस सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार 73 हजार 788 मतदाता हैं. 

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पुरोला विधानसभा सीट पर एक नजर

राजनीतिक हलचल के अतिरिक्त पुरोला विधानसभा 2023 में एक अलग वजह से राष्ट्रीय सुर्खियों में आई थी. जब एक नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश के बाद क्षेत्र में तनाव की स्तिथि बन गई थी. परिणामस्वरूप हिंदू संगठनों के कई दिन चले प्रदर्शन के कारण कई मुस्लिम परिवारों को यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा था. इस घटना की छाप 2027 विधानसभा चुनाव में असर जरूर डाल सकती है. 

पुरोला सीट का राजनीतिक इतिहास 

राज्य गठन से आज तक पुरोला विधानसभा में पांच विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. इस सीट की दिलचस्प बात यह है कि लगातार दूसरी बार कोई पार्टी यहां से चुनाव नहीं जीत सकी है. वहीं हर चुनाव में इस सीट पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता रहा है. 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी का समर्थन करते हुए मालचंद को इस सीट से विधायक चुना था.

इसके पांच साल बाद 2007 के चुनाव में यही सीट कांग्रेस प्रत्याशी राजेश जुवांठा के खाते में चली गई. 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मालचंद ने एक बार फिर वापसी कर क्षेत्र में बीजेपी का परचम लहराने का काम किया. वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता के समर्थन में फिर बदलाव देखने को मिला जिसका परिणाम यह रहा कि कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार इस सीट से जीत कर विधायक चुने गए.

कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा देकर थामा था बीजेपी का दामन

हालांकि राजकुमार ने इस सीट पर अपनी विधायकी का कार्यकाल पूरा नहीं किया और 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही उन्होंने अपने विधायक पद से 2021 में इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दुर्गेश्वर लाल पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दे दिया.

इस चुनाव में बीजेपी का यह फैसला सही भी साबित हुआ. 2022 के चुनाव में दुर्गेश्वर लाल ने 6 हजार 296 वोटों के अंतर से इस सीट की जीत अपने नाम कर ली. अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इस सीट पर बीजेपी ने पांच में से तीन बार जबकि, कांग्रेस ने दो बार जीत अपने नाम की है. 

2027 चुनाव के क्या हैं रुझान? 

फिलहाल विधानसभा चुनाव आने में कुछ महीनों का वक्त है और कौनसी पार्टी किस प्रत्याशी को टिकट देती है यह स्थिति भी अब तक साफ नहीं हो सकी है. जमीनी स्तर पर मिल रहे संकेत आगे की राजनीतिक दिशा तय कर सकते हैं. एक अहम घटनाक्रम इसी वर्ष फरवरी में देखा गया, जब इस सीट के विधायक दुर्गेश्वर लाल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बीच कथित तौर पर टकराव देखने को मिला, जिस कारण पार्टी के भीतर की अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आई.

वहीं स्थानीय स्तर पर भी विधायक के खिलाफ नाराजगी की शिकायतें आती रही हैं. कई मौंकों पर विधायक दुर्गेश्वर लाल को विधायक कम ठेकेदार ज्यादा कह कर तंज कसे गए हैं. दूसरी ओर इस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति भी कमजोर नहीं नजर आती.

कांग्रेस प्रत्याशी लालचंद पिछले चुनाव में कड़े मुकाबले में रहे थे और 2022 चुनाव में वोट का अंतर भी ज्यादा नहीं था, जिस कारण कांग्रेस इस सीट पर अपनी उम्मीद लगाए बैठी है. गौरतलब है कि यह सीट हमेशा से ही टॉस अप स्थिति में रही है. हो सकता है कि 2027 के चुनाव में भी यही पैटर्न देखने को मिले, बशर्ते कोई बड़ा उलटफेर बीच में ना हो.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Purola News UTTARAKHAND NEWS UTTARKASHI NEWS
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