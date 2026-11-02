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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी से दिल्ली-हरियाणा जाना होगा आसान, 13 टोल प्लाजा पर हटेंगे बैरियर

यूपी से दिल्ली-हरियाणा जाना होगा आसान, 13 टोल प्लाजा पर हटेंगे बैरियर

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 13 टोल प्लाजा पर बैरियर हटाए जाएंगे. नई MLFF तकनीक से वाहन बिना रुके गुजरेंगे और फास्टैग से अपने आप टोल कटेगा.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 02 Nov 2026 02:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और दूसरे राज्यों में जाने वाले वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है. आने वाले समय में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पार करने के लिए वाहनों को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा सीमा के आसपास स्थित कुल 13 टोल प्लाजा को बैरियर मुक्त करने जा रहा है. यहां मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF) तकनीक लागू की जाएगी. इससे टोल पर लगने वाली लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा और सफर पहले के मुकाबले तेज हो सकेगा.

एनएचएआई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित के मुताबिक, इन टोल प्लाजा को नई व्यवस्था में बदलने का काम अगले नौ महीने में पूरा करने का लक्ष्य है. इसके बाद वाहन बिना रुके टोल प्लाजा से गुजर सकेंगे. इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों का समय बचेगा और बार-बार गाड़ियों के रुकने से होने वाली ईंधन की खपत भी कम होगी.

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कैमरे और सेंसर से होगी टोल की वसूली

नई व्यवस्था में टोल प्लाजा पर लगे हाईस्पीड एआई कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ेंगे. रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक के जरिए फास्टैग की पहचान होगी और खाते से अपने आप टोल की रकम कट जाएगी.

वहीं, सेंसर वाहन की लंबाई, ऊंचाई और आकार के आधार पर उसकी श्रेणी तय करेंगे. रडार सेंसर वाहन की गति भी रिकॉर्ड करेंगे. यानी टोल भुगतान की पूरी प्रक्रिया बिना किसी कर्मचारी के हस्तक्षेप के होगी.

टोल नहीं देने पर आएगा ई-नोटिस

अगर कोई वाहन बिना टोल चुकाए निकलता है या उसका फास्टैग अमान्य होता है तो वाहन मालिक को ई-नोटिस भेजा जाएगा. नोटिस मिलने के 72 घंटे के भीतर बकाया राशि जमा करनी होगी. ऐसा नहीं करने पर टोल की रकम दोगुनी हो सकती है. इसके अलावा वाहन के फास्टैग, एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट पर भी रोक लगाई जा सकती है.

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इन हाईवे पर बदलेगी व्यवस्था

इस योजना में मेरठ-नजीबाबाद, मेरठ-बुलंदशहर, पानीपत-बिजनौर, दिल्ली-सहारनपुर और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे समेत कई प्रमुख मार्ग शामिल हैं. इनमें मेरठ का सिवाया और मवाना, हापुड़ का कुराना, मुजफ्फरनगर का मुजहेड़ा और बागपत का जीवाना टोल प्लाजा भी शामिल हैं. इसके अलावा हरियाणा सीमा के टोल प्लाजा पर भी यह व्यवस्था लागू होगी.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Nov 2026 02:57 PM (IST)
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