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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर- सीमा कुशवाहा

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर- सीमा कुशवाहा

सीमा कुशवाहा का कहना है कि UP ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में सभी प्रमुख राज्यों को पीछे छोड़ने के साथ ही पूरे देश के लिए एक शानदार उदाहरण भी पेश किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 12 May 2026 03:18 PM (IST)
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  • महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यूपी की दोषसिद्धि दर 76.6% रही.
  • निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा ने योगी सरकार की तारीफ की.
  • यूपी ने महिला सुरक्षा और न्याय में अन्य राज्यों को पीछे छोड़ा.
  • अन्य राज्यों को यूपी मॉडल से सीखने की सीमा कुशवाहा ने की सलाह.

एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 76.6 प्रतिशत का ऐतिहासिक कन्विक्शन रेट (दोषसिद्धि दर) हासिल कर देश के बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है. इसको लेकर देश के चर्चित निर्भया केस की वकील और समाज सुधारक सीमा कुशवाहा ने योगी सरकार की तारीफ की है.

सीमा कुशवाहा ने आंकड़ों के हवाले से बताया है कि कैसे मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति एक बड़े राज्य में भी महिला सुरक्षा और अपराधियों को सजा दिलाने का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना सकती है. रिकॉर्ड स्तर पर अपराधियों को सजा दिलाकर यूपी ने त्वरित न्याय और कानून व्यवस्था के जरिए 'उत्तर प्रदेश मॉडल' को देश भर में मिसाल बना दिया है.

एक शानदार उदाहरण भी पेश किया- सीमा

सीमा कुशवाहा का कहना है कि उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में सभी प्रमुख राज्यों को पीछे छोड़ने के साथ ही पूरे देश के लिए एक शानदार उदाहरण भी पेश किया है. उनका कहना है कि अन्य राज्यों, विशेषकर पिछड़े राज्यों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सीखना चाहिए. केंद्र सरकार को भी देशभर में त्वरित न्यायालयों, डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और अभियोजकों की क्षमता निर्माण जैसी योजनाओं का विस्तार करना चाहिए.

उन्होंने योगी सरकार के महिला अपराधों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की भी तारीफ की. इसमें एंटी-रोमियो स्क्वाड का गठन, त्वरित विशेष न्यायालयों की स्थापना, अभियोजन पक्ष को मजबूत करना, पुलिस की जवाबदेही बढ़ाना और अपराधियों के खिलाफ सख्त ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू करने का प्रमुखता से जिक्र किया गया है.

सीएम योगी ने सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की- सीमा

सीमा कुशावाहा का मनाना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के साथ-साथ ‘सबकी सुरक्षा’ सुनिश्चित की जा सकती है. उन्होंने माना कि जब अपराधियों को जल्दी और निश्चित रूप से सजा दिलाई जाती है तो समाज में भय का माहौल समाप्त होता है.

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महिलाओं को न्याय दिलाने में यूपी समेत अन्य राज्यों की स्थिति

अपराधियों को सजा दिलाने (दोषसिद्धि) में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों में अदालतों द्वारा सजा सुनाने की दर और राज्यों की स्थिति जानिए.
उत्तर प्रदेश: दोषसिद्धि दर 76.6% (शीर्ष पर)
तमिलनाडु: यहां दर 23.4% है.
पंजाब: यहां दर 19.0% है.
केरल: यहां दर मात्र 17.0% है.
तेलंगाना: यहां दर 14.8% है.
कर्नाटक: यहां मात्र 4.8% मामलों में सजा होती है.
पश्चिम बंगाल: यहां दर मात्र 1.6% है.

Published at : 12 May 2026 02:35 PM (IST)
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