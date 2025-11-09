मऊ में छठ के दिन हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मुठभेड़ में एक आरोपी घायल, एक गिरफ्तार

मऊ जिले में छठ पर्व के दिन हुई हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. रानीपुर थाना क्षेत्र में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने रविवार (9 नवंबर) की सुबह मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को दबोच लिया.

मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस की घेराबंदी में पकड़ा गया. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, मामला छठ पर्व के दिन की उस घटना से जुड़ा है, जब रानीपुर इलाके में बाजार से सामान लेकर लौट रहे राजेश यादव नामक व्यक्ति की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. त्योहार के दिन दिनदहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी. मृतक राजेश यादव रानीपुर थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर अपराधी बताया गया था, जिसके कई पुराने आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस के पास दर्ज हैं.

घटना की रेकी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

हत्या के बाद पुलिस ने मामले को चुनौती के रूप में लिया और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पुलिस ने रेकी करने वाले तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार थे. इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या में शामिल दो आरोपी रानीपुर इलाके में देखे गए हैं.

सूचना के आधार पर रविवार की सुबह पुलिस और एसओजी की टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को रोकने का प्रयास किया. खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी विवेक गौड़ के पैर में गोली लग गई. घायल आरोपी को पुलिस ने तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया.

दोनों आरोपी से पुलिस कर रही पूछताछ

वहीं दूसरा आरोपी मृत्युंजय राजभर पुलिस की घेराबंदी में खेतों की ओर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है.

मऊ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह मुठभेड़ पूरी तरह निष्पक्ष रही और इसमें किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा. उन्होंने कहा कि छठ के दिन हुई हत्या के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जो भी आरोपी इसमें शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस मुठभेड़ के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है. पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद रानीपुर क्षेत्र में अपराधियों में खौफ और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है.

