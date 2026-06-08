महोबा: विश्व हिंदू महासंघ जिलाध्यक्ष अनुज तिवारी हाउस अरेस्ट, आवास के बाहर सुरक्षा बल तैनात

महोबा जिला महिला अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ विरोध जताने जा रहे विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अनुज तिवारी को पुलिस प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है. उन्होंने मुंडन संस्कार कराकर अपना विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही उन्हें उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया.

मुंडन संस्कार प्रदर्शन को पुलिस ने रोका

विश्व हिंदू महासंघ ने अस्पताल में प्रसूताओं से अवैध वसूली के आरोपों के खिलाफ मुंडन संस्कार कराकर प्रदर्शन करने का कार्यक्रम घोषित किया था. लेकिन पुलिस ने जिलाध्यक्ष अनुज तिवारी को उनके घर पर ही रोक लिया. उनके आवास के बाहर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं.

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17 मई को हुई थी अवैध वसूली

मामला 17 मई का है, जब रोशनी प्रजापति नाम की गर्भवती महिला प्रसव के लिए जिला महिला अस्पताल पहुंची थी. आरोप है कि स्टाफ नर्स रोहिणी राजपूत और डॉक्टर रचना सिंह ने महिला के परिजनों से 3000 की अवैध वसूली की. विश्व हिंदू महासंघ ने इसकी शिकायत की और पैसे वापस दिलाए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था.

जनहित के मुद्दे को दबाने का आरोप

हाउस अरेस्ट होने के बाद अनुज तिवारी ने कहा कि प्रशासन जनहित के मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सरकारी काम में बाधा नहीं डालना चाहते, इसलिए पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए फिलहाल शांत हैं. लेकिन परीक्षा समाप्त होते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा.

अस्पताल में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार

महोबा महिला अस्पताल में अवैध वसूली और अन्य भ्रष्टाचार की शिकायतें लंबे समय से आ रही हैं. विश्व हिंदू महासंघ लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था. संगठन का कहना है कि गरीबों और गर्भवती महिलाओं का शोषण बंद होना चाहिए. स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर काफी चर्चा हो रही है. एक तरफ संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला दे रहा है.

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