महोबा में समाजवादी व्यापार सभा और वरिष्ठ समाजवादियों ने नगर पालिका में ज्ञापन सौंपा. सभा के सभी सदस्यों ने जिले की स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा शहर के प्रमुख चौराहों में लगाने की मांग की है. यह प्रस्ताव 11 फरवरी को महोबा जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आम जनता और समाजवादियों की श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया गया.

समाजवादियों का कहना है कि मुलायम सिंह यादव ने जिले के विकास और सामाजिक कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, इसलिए उनकी याद में प्रतिमा स्थापित करना जरूरी है. ज्ञापन में यह भी कहा गया कि प्रतिमा से नई पीढ़ी को उनके योगदान और समाजवादी विचारों की जानकारी मिलेगी. प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई गई है.

संतोष साहू ने नगर पालिका परिषद को सैंपा ज्ञापन

समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष संतोष साहू और जिले के वरिष्ठ समाजवादी नेताओं ने आज (12 फरवरी) नगर पालिका परिषद महोबा को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में महोबा को जिला बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षामंत्री पद्म विभूषण से सम्मानित मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा शहर के प्रमुख चौराहों, जैसे बिलबई तिराहा, लोड़ी तिराहा या बजरिया चौकी तिराहा में लगाने की मांग की गई. ज्ञापन में कहा गया कि मुलायम सिंग यादव ने 11 फरवरी 1995 को महोबा को जिला बनाकर इसकी पहचान और गौरव स्थापित किया था. इस वर्ष महोबा जिला 31 वर्ष पूर्ण कर रहा है. इसलिए शहरवासियों और जिला प्रशासन के माध्यम से उनके सम्मान में नगर पालिका द्वारा प्रतिमा स्थापित करना श्रद्धांजलि के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.

समाजवादी नेताओं ने पूर्व सीएम के योगदान को किया याद

ज्ञापन कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रान सिंह यादव, बाबू मंसूरी, योगेश यादव योगी, अन्य वरिष्ठ समाजवादी और व्यापारिक नेता उपस्थित रहे. समाजवादियों ने नगर पालिका बोर्ड से अनुरोध किया कि मीटिंग में इस प्रस्ताव को पारित कर सर्वसम्मति से अतिशीघ्र प्रतिमा स्थापित की जाए. उनका कहना है कि यह कदम न केवल पूर्व मुख्यमंत्री के योगदान की याद दिलाएगा बल्कि महोबा के नागरिकों और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत भी बनेगा. ज्ञापन के माध्यम से शहरवासियों ने एकजुट होकर अपने सम्मान और श्रद्धांजलि की आवाज बुलंद की है.

ये भी पढ़िए- Vaibhav Suryavanshi: चौका-छक्का मारने वाले वैभव सूर्यवंशी के सामने अब मैट्रिक परीक्षा की चुनौती, एडमिट कार्ड जारी