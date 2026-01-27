UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहद भयानक और दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक रेत व्यवसायी पर कुछ लोगों ने मिलकर इस कदर क्रूर हमला किया कि उसके दोनों पैर कार के पहियों के नीचे कुचल दिए गए. यह सनसनीखेज घटना लखनऊ के समिट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नीचे हुई, जहां करीब 25 मिनट तक पीड़ित व्यक्ति दर्द से तड़पता रहा.

इस हमले का शिकार हुए व्यक्ति की पहचान पवन पटेल के रूप में हुई है. वह पेशे से रेत व्यवसायी बताए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, अचानक कुछ युवकों के एक समूह ने पवन पटेल पर हमला कर दिया और थार एसयूवी कार उनके पैरों पर चढ़ा दी. इसके बाद जानबूझकर कार को काफी देर तक हटाया नहीं गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस खौफनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पवन पटेल के पैर कार के पहियों के नीचे फंसे हुए हैं और वह असहनीय दर्द से चीखते नजर आ रहे हैं. आसपास मौजूद कुछ लोग कार को हटाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन हमलावरों की बेरहमी साफ झलकती है.

करीब 25 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह कार को हटवाया गया. इसके बाद गंभीर रूप से घायल पवन पटेल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. फिलहाल वह अस्पताल में इलाज करा रहे हैं.

दो आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

इस मामले में पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस हमले के पीछे क्या वजह थी. क्या यह पुरानी रंजिश का मामला है या फिर व्यवसाय से जुड़ा कोई विवाद, इसकी जांच की जा रही है.

फिलहाल इस घटना के पीछे की असली वजह सामने नहीं आ सकी है, लेकिन जिस तरह से इस व्यवसायी पर क्रूरता दिखाई गई है, उसने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.