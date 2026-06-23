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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबेंगलुरु में होगा यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग-2026 का आयोजन, निवेशकों को आमंत्रित करेगा इन्वेस्टर रोडशो

बेंगलुरु में होगा यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग-2026 का आयोजन, निवेशकों को आमंत्रित करेगा इन्वेस्टर रोडशो

UP News: 'उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026' के तहत आयोजन में इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, ग्लोबल कैपैसिटी सेंटर्स और एफडीआई पर आधारित तीन सत्र होंगे.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Jun 2026 11:11 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश को निवेशकों की पहली पसंद बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है. इसी कड़ी में बुधवार (24 जून) को बेंगलुरु में 'उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026' के तहत इन्वेस्टर्स रोडशो का आयोजन किया जा रहा है. रोडशो की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. इस आयोजन में देश के कई दिग्गज उद्योगपति भी शामिल होंगे.

कई दिग्गज कारोबारी करेंगे अपने विचार प्रकट

उद्योग समर्थित वातावरण और विभिन्न सेक्टर्स में निवेश की अपार संभावनाओं पर चर्चा होगी. इस आयोजन में इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, ग्लोबल कैपैसिटी सेंटर्स व एफडीआई पर आधारित तीन सत्र होंगे. इन सत्रों में संबंधित क्षेत्रों के दिग्गज उद्यमी अपने विचार प्रकट करेंगे. इस दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार के अवसरों पर एक लघु फिल्म की स्क्रीनिंग भी होगी. 

क्या है रोड शो का मकसद?

रोडशो का उद्देश्य सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में निवेशकों और उद्योगपतियों के सामने उत्तर प्रदेश की विकास गाथा, निवेश अनुकूल नीतियों तथा विभिन्न सेक्टर्स में उभरते अपार व्यावसायिक अवसरों को प्रस्तुत करना है. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आदि में यूपी की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा.

गौरतलब है कि सिंगल विंडो सिस्टम, विशाल भूमि बैंक, स्किल्ड मैनपावर और इन्सेंटिव पॉलिसी के चलते गत 9 वर्षो में यूपी निवेशकों का पसंदीदा जगह बनकर उभरा है.

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Published at : 23 Jun 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath
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