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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में देर रात 14 IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के बदले CDO

यूपी में देर रात 14 IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के बदले CDO

यूपी में रविवार रात 14 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए. सहारनपुर, लखीमपुर और अम्बेडकरनगर में सीडीओ बदले गए हैं. इसके अलावा कई को नई तैनाती दी गयी है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 14 Sep 2026 09:56 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में देर रात 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए. इनमें तीन जिलों में मुख्य विकास अधिकारी के साथ ही अपर आयुक्त भी शामिल हैं. सभी को नई तैनाती दी गयी है.सहारनपुर के सीडीओ रहे राजेश महाजन को अब सीईओ यूपी स्टार्टअप मिशन बनाया गया है. उनकी जगह अपर आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश में तैनात आईएएस डॉ सुनील कुमार वर्मा को सहारनपुर का नया सीडीओ बनाया गया है.

आईटी एवं इलेक्ट्रोनिक्स विभाग से विशेष सचिव को तबादला कर अब लोक निर्माण विभाग (PWD) का विशेष सचिव बनाया गया है. लखीमपुर में सीडीओ रहे आईएएस अभिषेक कुमार को अब आईटी एवं इलेक्ट्रोनिक्स का विशेष सचिव बनाया गया है.

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योगानंद पांडेय सीडीओ लखीमपुर बने 

इसके अलावा अयोध्या में अपर जिलाधिकारी (नगर) योगानंद पांडे को अब लखीमपुर का नया सीडीओ बनाया गया है. प्रयागराज में राजस्व परिषद के सदस्य (न्यायिक ) रहे साहब सिंह को सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पद पर भेजा गया है. डॉ० विश्राम को अपर आयुक्त, विन्ध्याचल मंडल से अब सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज नियुक्त किए गए हैं.

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाह राजस्व परिषद के नए सदस्य (न्यायिक) बने 

इसी तरह देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा, विशेष सचिव, रेशम विभाग एवं निदेशक, रेशम से अब सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज बनाए गए हैं. आनन्द कुमार शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी (CDO), अम्बेडकर नगर से अब विशेष सचिव, रेशम विभाग तथा निदेशक, रेशम, उत्तर प्रदेश बनाए गए हैं. वैभव मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), कुशीनगर से अब मुख्य विकास अधिकारी (CDO), अम्बेडकर नगर बनाए गए हैं.

इसके अलावा  अशोक कुमार कनौजिया, संयुक्त निदेशक, युवा कल्याण से विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन बनाए गए हैं. अरून कुमार, अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल से विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद पर तैनात किए गए हैं. प्रदीप कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर से अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल बनाए गए हैं. नेहा शर्मा, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ वर्तमान में संभाल रही सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद से मुक्त कर दी गई हैं.

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Published at : 14 Sep 2026 09:56 AM (IST)
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