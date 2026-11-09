ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'नाम सनातन है, लेकिन...', अयोध्या गोलीकांड पर सपा नेता के बयान पर भड़की बीजेपी

'नाम सनातन है, लेकिन...', अयोध्या गोलीकांड पर सपा नेता के बयान पर भड़की बीजेपी

अखिलेश यादव के अयोध्या जाने से पहली एक नया विवाद शुरू हो गया है. कारसेवकों पर मुलायम सरकार द्वारा चलाई गई गोलियों का सनातन पांडेय ने बचाव करते हुए एक विवादित बयान दे डाला है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 09 Nov 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पास आने के साथ ही राम मंदिर का मामला एक बार से सुर्खियों में है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या जाने वाले हैं. उनके इस दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है.

सपा सांसद सनातन पांडे ने सोमवार (8 नंवबर) को 1990 में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का बचाव किया है. सनातन पांडेय के इस बचाव पर अब बीजेपी के हमलावर है. बीजेपी का कहना है कि इस तरह के बयान देकर सपा सांसद ने हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है. इनका नाम सनातन है, लेकिन ये घोर सनातन विरोधी हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर इकबाल अंसारी बोले- 'यहां हर गलती माफ की जाती है'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर इकबाल अंसारी बोले- 'यहां हर गलती माफ की जाती है'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद: ढाबे में चाय पी रहे युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश तेज
मुरादाबाद: ढाबे में चाय पी रहे युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या दौरे पर सियासत! गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव को बताया 'रमखुदइया'
अयोध्या दौरे पर सियासत! गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव को बताया 'रमखुदइया'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार आने दो, फिर बताते हैं', कहने वाले सपा कार्यकर्ताओं को चाचा शिवपाल की चेतावनी
'सरकार आने दो, फिर बताते हैं', कहने वाले सपा कार्यकर्ताओं को चाचा शिवपाल की चेतावनी

पंजाब: पराली जलाने के मामले बढ़े, AQI भी बिगड़ा, संगरूर सबसे आगे, आपके जिले का क्या हाल?

'सरयू को राम भक्तों के खून से लाल मुलायम सिंह यादव ने किया'

बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने इस बयान पर कहा, "समाजवादी पार्टी के नेता सनातन ने ठीक ही कहा है कि अयोध्या में गोलियां मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी. उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि सरयू को राम भक्तों के खून से लाल मुलायम सिंह यादव ने किया था, लेकिन अखिलेश यादव और उनके इशारे पर उनका प्रवक्ता तो रोज आजकल बताया करते हैं कि मुलायम सिंह यादव तो अधिकारियों के पिट्ठू मात्र थे, अधिकारियों ने गोलियां चलवाई थी. तो सनातन जी, जरा अखिलेश यादव को भी ये बात समझा दीजिए, अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी बता दीजिए कि हां, हमने हिंदुओं का नरसंहार कराया था, अयोध्या में राम भक्तों की लाशों से सरयू को पाट दिया था.  ये अखिलेश यादव भी कहें.  ये जो सनातन पांडेय, अखिलेश यादव, इनके तमाम नेता अलग-अलग बातें कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि ये भरमाना चाहते हैं, छलावा करना चाहते हैं."

 'हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे'

सनातन पांडे के बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, "सपा के सांसद सनातन पांडे कह रहे हैं कि  1990 में अयोध्या में हुई कार सेवा के दौरान कार सेवकों, हमारे साधु-संतों को गोली मार दी गई थी, ये कहना कि ये सही किया? समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को क्या हो गया है? 1990 में जब अयोध्या में कार सेवा हुई थी, तब कार सेवकों के हाथों में न तो कोई पत्थर, न बंदूक और न ही कोई लाठी थी. वो  पूरी तरह निहत्थे थे। मुख से भगवान राम का नाम जप रहे थे... उस समय सत्ता में रही समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन सभी पर गोलियों से भून दिया. बात यहीं खत्म नहीं हुई. हमारे साधु-संतों को रेत की बोरियों से बांधकर सरयू नदी में फेंक दिया गया था। उस बात का समर्थन वर्तमान का सांसद समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे कर रहे हैं, और अखिलेश यादव चुप हैं. क्या कारण है?  

उन्होंने आगे कहा, "अभी भी गोलियों के कारण जो जख्म हुए थे वो आज भी शेष हैं और उसपर नमक छिड़कने का काम आज वर्तमान के सांसद कर रहे हैं.  क्या इसलिए कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं? क्या आप किसी खास धर्म को खुश करना है? क्या समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपनी हार इतनी पक्की लग रही है कि उसने वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा ले लिया है? और अगर आप ऐसी ही राजनीति करना चाहते हैं, तो फिर अखिलेश यादव अयोध्या में राम मंदिर जाने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव को इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे. नाम तो सनातन पांडेय है, लेकिन ये घोर सनातन विरोधी हैं,"

क्या कहा था सपा नेता ने?

दरअसल, सपा नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने 1991 में जो कदम उठाया था वो भारतीय संविधान की रक्षा करने और एक संभावित गृहयुद्ध को रोकने के लिए था. उन्होंने अपने बयान में कहा था कि 1991 से लेकर पिछले 35 वर्षों से बीजेपी मुलायम सिंह यादव की आलोचना करते आ रही है और दावा करती है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश दिया था. उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए इस नैरेटिव का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे बताइए, हाल ही में उनके अपने शासनकाल में, लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? राज्य में किसकी सरकार थी? केंद्र में किसकी सरकार थी? अगर नेताजी (मुलायम सिंह यादव) ने भारत के संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाने का आदेश दिया था, तो यह बिल्कुल सही कदम था. उनके इस बयान के बाद से बीजेपी को सपा को घेरने का मौका मिल गया है. 

तेजस्वी का 37वां बर्थडे: आधी रात को काटा केक, लालू-राबड़ी समेत पूरा परिवार रहा मौजूद

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
Read More
Published at : 09 Nov 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
BJP Ayodhya UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर इकबाल अंसारी बोले- 'यहां हर गलती माफ की जाती है'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर इकबाल अंसारी बोले- 'यहां हर गलती माफ की जाती है'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद: ढाबे में चाय पी रहे युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश तेज
मुरादाबाद: ढाबे में चाय पी रहे युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या दौरे पर सियासत! गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव को बताया 'रमखुदइया'
अयोध्या दौरे पर सियासत! गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव को बताया 'रमखुदइया'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार आने दो, फिर बताते हैं', कहने वाले सपा कार्यकर्ताओं को चाचा शिवपाल की चेतावनी
'सरकार आने दो, फिर बताते हैं', कहने वाले सपा कार्यकर्ताओं को चाचा शिवपाल की चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
चीन का बड़ा फैसला, अमेरिकी सामानों पर अगले दो महीने नहीं बढ़ाएगा टैरिफ
चीन का बड़ा फैसला, अमेरिकी सामानों पर अगले दो महीने नहीं बढ़ाएगा टैरिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली की हवा बिगड़ी, रेखा सरकार बोली- ये साजिश, पंजाब के खेतों में लगाई जा रही आग
दिल्ली की हवा बिगड़ी, रेखा सरकार बोली- ये साजिश, पंजाब के खेतों में लगाई जा रही आग
इंडिया
दिल्ली की तीसरी सबसे प्रदूषित दिवाली! 2021 से 2026 तक दिखा हवा में जहर घुलने का ये ट्रेंड
दिल्ली की तीसरी सबसे प्रदूषित दिवाली! 2021 से 2026 तक दिखा हवा में जहर घुलने का ये ट्रेंड
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड तीसरे ODI में पानी से भर जाएगा मैदान! मौसम पर आया ताजा अपडेट
भारत-न्यूजीलैंड तीसरे ODI में पानी से भर जाएगा मैदान! मौसम पर आया ताजा अपडेट
महाराष्ट्र
'सोनिया गांधी के सिर्फ आंसू आए थे, हम तो...', बाबरी मामले पर बोले अबू आजमी
'सोनिया गांधी के सिर्फ आंसू आए थे, हम तो...', बाबरी मामले पर बोले अबू आजमी
विश्व
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
शिक्षा
CSIR UGC-NET के लिए आज आखिरी मौका, रात 11:50 तक करें अप्लाई
CSIR UGC-NET के लिए आज आखिरी मौका, रात 11:50 तक करें अप्लाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget