'नाम सनातन है, लेकिन...', अयोध्या गोलीकांड पर सपा नेता के बयान पर भड़की बीजेपी

उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पास आने के साथ ही राम मंदिर का मामला एक बार से सुर्खियों में है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या जाने वाले हैं. उनके इस दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है.

सपा सांसद सनातन पांडे ने सोमवार (8 नंवबर) को 1990 में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का बचाव किया है. सनातन पांडेय के इस बचाव पर अब बीजेपी के हमलावर है. बीजेपी का कहना है कि इस तरह के बयान देकर सपा सांसद ने हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है. इनका नाम सनातन है, लेकिन ये घोर सनातन विरोधी हैं.

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'सरयू को राम भक्तों के खून से लाल मुलायम सिंह यादव ने किया'

बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने इस बयान पर कहा, "समाजवादी पार्टी के नेता सनातन ने ठीक ही कहा है कि अयोध्या में गोलियां मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी. उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि सरयू को राम भक्तों के खून से लाल मुलायम सिंह यादव ने किया था, लेकिन अखिलेश यादव और उनके इशारे पर उनका प्रवक्ता तो रोज आजकल बताया करते हैं कि मुलायम सिंह यादव तो अधिकारियों के पिट्ठू मात्र थे, अधिकारियों ने गोलियां चलवाई थी. तो सनातन जी, जरा अखिलेश यादव को भी ये बात समझा दीजिए, अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी बता दीजिए कि हां, हमने हिंदुओं का नरसंहार कराया था, अयोध्या में राम भक्तों की लाशों से सरयू को पाट दिया था. ये अखिलेश यादव भी कहें. ये जो सनातन पांडेय, अखिलेश यादव, इनके तमाम नेता अलग-अलग बातें कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि ये भरमाना चाहते हैं, छलावा करना चाहते हैं."

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Samajwadi Party leader Sanatan Pandey's remark, BJP leader Ram Kadam says, "Samajwadi Party MP Sanatan Pandey claims that during the 1990 kar seva in Ayodhya, the kar sevaks—our sadhus and sants—were gunned down, and he asserts that this was the right thing to do. What has happened to the Samajwadi Party and its leaders? In 1990, when the kar seva took place in Ayodhya, the kar sevaks did not even have a stone, a gun, or a stick in their hands; they were completely unarmed. They were chanting the name of Lord Ram... The Samajwadi Party government in power at the time had them all gunned down. It did not stop there—our sadhus and sants were tied to sandbags and thrown into the Saryu River. Yet, the current Samajwadi Party MP, Sanatan Pandey, justifies this—and Akhilesh Yadav remains silent. Why?... Is it because you want to engage in the politics of appeasement? Are you trying to please a particular religion? Is the Samajwadi Party so certain of defeat in the Uttar Pradesh elections that it has resorted to the politics of appeasement to secure a vote bank? And if that is the kind of politics you intend to pursue, then why does Akhilesh Yadav put on a charade of visiting the Ram Mandir in Ayodhya? Akhilesh Yadav must provide answers to all these questions..." — ANI (@ANI) November 9, 2026

'हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे'

सनातन पांडे के बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, "सपा के सांसद सनातन पांडे कह रहे हैं कि 1990 में अयोध्या में हुई कार सेवा के दौरान कार सेवकों, हमारे साधु-संतों को गोली मार दी गई थी, ये कहना कि ये सही किया? समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को क्या हो गया है? 1990 में जब अयोध्या में कार सेवा हुई थी, तब कार सेवकों के हाथों में न तो कोई पत्थर, न बंदूक और न ही कोई लाठी थी. वो पूरी तरह निहत्थे थे। मुख से भगवान राम का नाम जप रहे थे... उस समय सत्ता में रही समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन सभी पर गोलियों से भून दिया. बात यहीं खत्म नहीं हुई. हमारे साधु-संतों को रेत की बोरियों से बांधकर सरयू नदी में फेंक दिया गया था। उस बात का समर्थन वर्तमान का सांसद समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे कर रहे हैं, और अखिलेश यादव चुप हैं. क्या कारण है?

उन्होंने आगे कहा, "अभी भी गोलियों के कारण जो जख्म हुए थे वो आज भी शेष हैं और उसपर नमक छिड़कने का काम आज वर्तमान के सांसद कर रहे हैं. क्या इसलिए कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं? क्या आप किसी खास धर्म को खुश करना है? क्या समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपनी हार इतनी पक्की लग रही है कि उसने वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा ले लिया है? और अगर आप ऐसी ही राजनीति करना चाहते हैं, तो फिर अखिलेश यादव अयोध्या में राम मंदिर जाने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव को इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे. नाम तो सनातन पांडेय है, लेकिन ये घोर सनातन विरोधी हैं,"

क्या कहा था सपा नेता ने?

दरअसल, सपा नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने 1991 में जो कदम उठाया था वो भारतीय संविधान की रक्षा करने और एक संभावित गृहयुद्ध को रोकने के लिए था. उन्होंने अपने बयान में कहा था कि 1991 से लेकर पिछले 35 वर्षों से बीजेपी मुलायम सिंह यादव की आलोचना करते आ रही है और दावा करती है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश दिया था. उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए इस नैरेटिव का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे बताइए, हाल ही में उनके अपने शासनकाल में, लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? राज्य में किसकी सरकार थी? केंद्र में किसकी सरकार थी? अगर नेताजी (मुलायम सिंह यादव) ने भारत के संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाने का आदेश दिया था, तो यह बिल्कुल सही कदम था. उनके इस बयान के बाद से बीजेपी को सपा को घेरने का मौका मिल गया है.

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