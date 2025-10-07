कानपुर की हैलट हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर हंगामा, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

कानपुर के हैलट हॉस्पिटल में हॉस्पिटल स्टाफ और महिला पुलिसकर्मी में हुए विवाद की वजह से पुलिस और मेडिकल कॉलेज स्टाफ के बीच तलवारें खिंच गई हैं. ये मामला एक मरीज की कथित तौर पर इलाज में लापरवाही से हुई मौत से जुड़ा है. जिसके बाद पुलिस और मेडिकल स्टाफ आमने-सामने है.



दरअसल, कानपुर के हॉस्पिटल में पिछले दिनों स्टाफ नर्स सुधा और मरीज के परिजनों के बीच लापरवाही को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर स्टाफ की ओर से परिजनों के खिलाफ तहरीर दी गई थी. वहीं, परिजनों ने भी मरीज की मौत के लिए हॉस्पिटल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था. हालांकि, हॉस्पिटल प्रबंधन ने परिजनों के आरोप को खारिज करते हुए दावा किया है कि मरीज की मौत हॉस्पिटल में नहीं हुई है.

ब्रेन हेमरेज की वजह से कराया था भर्ती

जानकारी के अनुसार, कानपुर हैलट अस्पताल में 64 वर्षीय प्रकाश मिश्रा को ब्रेन हेमरेज के कारण परिवार वालों ने भर्ती कराया था. परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर ने जो ऑक्सीजन लगाया था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था. साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि जब इस बारे में स्टाफ से बातचीत की गई तो उनके साथ बदतमीजी की गई. डॉक्टरों की तरफ से परिवार वालों पर उल्टा मुकदमा दर्ज कराया गया है.

मामले पर क्या बोले अधिकारी?

वहीं, इस विवाद पर स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि, प्रकाश मिश्रा को परिवार वालों ने 2 अक्टूबर को भर्ती कराया था. डॉक्टरों की लापरवाही के कारण परिवार वालों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत कराई थी कि उनके बेड के पास बदबू आ रही है, जिस पर बेड बदल दिया.



साथ ही यह भी आरोप लगाया था कि डॉक्टर मरीज की सही से देखभाल नहीं कर रहे हैं. आरोप है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत के बाद परिवार वालों के साथ मारपीट की गई. वहीं डॉक्टर का कहना है कि गंभीर हालत में मरीज को अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.