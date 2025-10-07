हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर की हैलट हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर हंगामा, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

कानपुर की हैलट हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर हंगामा, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

UP News: कानपुर की हैलट हॉस्पिटल में मरीज की मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए परिजनों ने हंगामा किया. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 07 Oct 2025 08:09 PM (IST)
Input By : अशोक सिंह
Published at : 07 Oct 2025 08:09 PM (IST)
Kanpur News Kanpur Police UP NEWS
