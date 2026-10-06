UPPSC परीक्षा में फर्जीवाड़ा, दोस्त की जगह पेपर दे रहा था टेक्नीशियन

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक रेलवे टेक्नीशियन अपने दोस्त की जगह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पेपर देने पहुंच गया. दोस्त को परीक्षा पास कराने के लिए 10 लाख रुपये में सौदा हुआ था. हालांकि, परीक्षा के दौरान आइरिस मैच नहीं होने से उसकी पोल खुल गई. जिसके बाद पुलिस बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज के ब्लॉक-बी को UPPSC ने अपना परीक्षा केंद्र बनाया है. यहां पहली पाली में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक परीक्षा हुई. एक युवक शशांक कुमार मिश्रा के नाम से परीक्षा दे रहा था. इसी दौरान परीक्षा कराने वाली संस्था इनोवेटिव व्यू के कंट्रोल रूम से केंद्र को सूचना मिली कि अभ्यर्थी का आइरिस मैच नहीं हो रहा है.

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इसके बाद केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने दोबारा बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन कराने के निर्देश दिए. परीक्षा खत्म होने के बाद युवक को रोककर आधार कार्ड और पहचान पत्र मांगे गए, लेकिन उसने दस्तावेज देने से इनकार कर दिया. इस दौरान जांच करने वालों को मामला संदिग्ध लगा. जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. सूचना पर पुलिस के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट नृपेन्द्र सिंह, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और आयोग के अफसर पहुंच गए.

पूछताछ में कबूल किया फर्जीवाड़ा

अफसरों ने जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ शुरू कि उसने बताया कि वो गोरखपुर के विकासनगर विस्तार का रहने वाला है. असली नाम जयशंकर त्रिपाठी (37) है. जयशंकर ने स्वीकार किया कि वह शशांक कुमार मिश्रा की जगह परीक्षा देने आया था. इसके बाद उसे हिरासत में लेकर हजरतगंज थाने लाया गया. स्टैटिक मजिस्ट्रेट नृपेन्द्र सिंह की शिकायत पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

दोस्त को नौकरी दिलाने के लिए 10 लाख में सौदा

पूछताछ में जयशंकर ने बताया कि वह कानपुर देहात में रेलवे टेक्नीशियन के पद पर तैनात है. उसका दोस्त शशांक कुमार मिश्रा UPPSC की परीक्षा पास कर नौकरी हासिल करना चाहता था. इसी के लिए दोनों के बीच शशांक की जगह परीक्षा देने के बदले 10 लाख रुपये में सौदा हुआ था. आरोपी ने बताया कि फर्जीवाड़े के लिए शशांक के वोटर आईडी कार्ड पर अपनी फोटो लगाकर कूटरचित पहचान पत्र तैयार कराया गया था. इसी पहचान पत्र के सहारे वह परीक्षा केंद्र में दाखिल हुआ और शशांक की जगह परीक्षा देने बैठ गया.

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