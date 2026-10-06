ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUPPSC परीक्षा में फर्जीवाड़ा, दोस्त की जगह पेपर दे रहा था टेक्नीशियन

UPPSC परीक्षा में फर्जीवाड़ा, दोस्त की जगह पेपर दे रहा था टेक्नीशियन

लखनऊ में UPPSC परीक्षा में दोस्त की जगह परीक्षा देने आया शख्स पकड़ा गया. आइरिस मैच न होने पर स्टाफ को शक हुआ, इसके बाद दोबारा बायोमैट्रिक हुआ, जिसमें उसकी पोल खुल गयी

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 06 Oct 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक रेलवे टेक्नीशियन अपने दोस्त की जगह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पेपर देने पहुंच गया. दोस्त को परीक्षा पास कराने के लिए 10 लाख रुपये में सौदा हुआ था. हालांकि, परीक्षा के दौरान आइरिस मैच नहीं होने से उसकी पोल खुल गई. जिसके बाद पुलिस बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया. 

लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज के ब्लॉक-बी को UPPSC ने अपना परीक्षा केंद्र बनाया है. यहां पहली पाली में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक परीक्षा हुई. एक युवक शशांक कुमार मिश्रा के नाम से परीक्षा दे रहा था. इसी दौरान परीक्षा कराने वाली संस्था इनोवेटिव व्यू के कंट्रोल रूम से केंद्र को सूचना मिली कि अभ्यर्थी का आइरिस मैच नहीं हो रहा है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
HCLTech के लखनऊ में 10 साल पूरे, CM योगी आज कार्यक्रम में होंगे शामिल
HCLTech के लखनऊ में 10 साल पूरे, CM योगी आज कार्यक्रम में होंगे शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश की अपील नहीं आई काम! बागियों ने की CM से मुलाकात, राज्यसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?
अखिलेश की अपील नहीं आई काम! बागियों ने की CM से मुलाकात, बदलेगा समीकरण?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपीः लहचूरा बांध का बढ़ा जलस्तर, महोबा और झांसी के 15 गांवों में अलर्ट
यूपीः लहचूरा बांध का बढ़ा जलस्तर, महोबा और झांसी के 15 गांवों में अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर स्मृति ईरानी की पहली प्रतिक्रिया, 'व्यक्तिगत रूप से...'
राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर स्मृति ईरानी की पहली प्रतिक्रिया, क्या बोलीं?

यह भी पढ़ें: 10 दिन पहले हारे थे चुनाव, अब बनेंगे राज्यसभा सांसद, जानें कौन हैं राधाकांत ओझा?

इसके बाद केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने दोबारा बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन कराने के निर्देश दिए. परीक्षा खत्म होने के बाद युवक को रोककर आधार कार्ड और पहचान पत्र मांगे गए, लेकिन उसने दस्तावेज देने से इनकार कर दिया. इस दौरान जांच करने वालों को मामला संदिग्ध लगा. जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. सूचना पर पुलिस के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट नृपेन्द्र सिंह, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और आयोग के अफसर पहुंच गए. 

पूछताछ में कबूल किया फर्जीवाड़ा

अफसरों ने जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ शुरू कि उसने बताया कि वो गोरखपुर के विकासनगर विस्तार का रहने वाला है. असली नाम जयशंकर त्रिपाठी (37) है. जयशंकर ने स्वीकार किया कि वह शशांक कुमार मिश्रा की जगह परीक्षा देने आया था. इसके बाद उसे हिरासत में लेकर हजरतगंज थाने लाया गया. स्टैटिक मजिस्ट्रेट नृपेन्द्र सिंह की शिकायत पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

दोस्त को नौकरी दिलाने के लिए 10 लाख में सौदा

पूछताछ में जयशंकर ने बताया कि वह कानपुर देहात में रेलवे टेक्नीशियन के पद पर तैनात है. उसका दोस्त शशांक कुमार मिश्रा UPPSC की परीक्षा पास कर नौकरी हासिल करना चाहता था. इसी के लिए दोनों के बीच शशांक की जगह परीक्षा देने के बदले 10 लाख रुपये में सौदा हुआ था. आरोपी ने बताया कि फर्जीवाड़े के लिए शशांक के वोटर आईडी कार्ड पर अपनी फोटो लगाकर कूटरचित पहचान पत्र तैयार कराया गया था. इसी पहचान पत्र के सहारे वह परीक्षा केंद्र में दाखिल हुआ और शशांक की जगह परीक्षा देने बैठ गया.

यह भी पढ़ें: HCLTech के लखनऊ में 10 साल पूरे, CM योगी आज कार्यक्रम में होंगे शामिल

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
HCLTech के लखनऊ में 10 साल पूरे, CM योगी आज कार्यक्रम में होंगे शामिल
HCLTech के लखनऊ में 10 साल पूरे, CM योगी आज कार्यक्रम में होंगे शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश की अपील नहीं आई काम! बागियों ने की CM से मुलाकात, राज्यसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?
अखिलेश की अपील नहीं आई काम! बागियों ने की CM से मुलाकात, बदलेगा समीकरण?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपीः लहचूरा बांध का बढ़ा जलस्तर, महोबा और झांसी के 15 गांवों में अलर्ट
यूपीः लहचूरा बांध का बढ़ा जलस्तर, महोबा और झांसी के 15 गांवों में अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर स्मृति ईरानी की पहली प्रतिक्रिया, 'व्यक्तिगत रूप से...'
राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर स्मृति ईरानी की पहली प्रतिक्रिया, क्या बोलीं?
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
उन्हें पहले से पता था, क्यों उड़ाने दिया विमान? फ्लाई दुबई को लेकर जेडी वेंस का बड़ा दावा
'उन्हें पहले से पता था, क्यों उड़ाने दिया विमान?' फ्लाईदुबई को लेकर जेडी वेंस का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
JNU में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर छात्र, ये हैं मांगें
JNU में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर छात्र, ये हैं मांगें
टेलीविजन
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी, फिर ऐसे पलटी किस्मत
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
दिल्ली NCR
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
राजस्थान
जयपुर: त्योहारों से पहले बुलडोजर एक्शन, 100 अतिक्रमण जमींदोज, कारोबारियों के छलके आंसू
जयपुर: त्योहारों से पहले बुलडोजर एक्शन, 100 अतिक्रमण जमींदोज
ट्रेंडिंग
टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा
टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा
टेक्नोलॉजी
5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?
5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget