उत्तराखंड में बिजली चोरी के खिलाफ उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने रुड़की और मंगलौर क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. विभाग की संयुक्त टीम ने एक साथ कई गांवों में छापेमारी कर अवैध रूप से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मचा दिया है. इस दौरान विभाग द्वारा कुल 46 ग्रामीणों को कटिया डालकर बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि भारी बकाया होने पर चार उपभोक्ताओं के मीटर मौके पर ही उतार दिए गए हैं.

बिजली चोरी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से (UPCL) की टीम ने झबरेड़ा क्षेत्र के बेहेडकी, खाताखेड़ी, झबरेड़ी कला और खजूरी गांवों में सघन चेकिंग अभियान चलाया है. वहीं मंगलौर क्षेत्र के टांडा भनेड़ा, नारसन कला और मंगलौर टाउन में भी एक साथ छापेमारी की गई, जिससे अचानक हुई इस कार्रवाई में अवैध रूप से कटिया डालकर बिजली इस्तेमाल करने वालों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग मौके से भागते हुए नजर आए.

अधिकारियों ने मौके पर बिजली चोरी के प्रकरण करें दर्ज

इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व झबरेड़ा एसडीओ मोहम्मद रिजवान और एसडीओ अनुभव सैनी ने किया है. टीम में जेई देवेंद्र शर्मा, जमाल सिंह, अशोक कुमार, मनमोहन सहित कई विभागीय कर्मचारी शामिल रहे. वहीं अधिकारियों ने मौके पर ही बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज किए और नियमानुसार कार्रवाई भी शुरू कर दी. झबरेड़ा एसडीओ मोहम्मद रिजवान ने मीडिया को बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

बकाया बिजली बिल जमा न करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

मोहम्मद रिजवान ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाया के कारण पहले ही काटे जा चुके हैं, उनकी सूची तैयार कर ली गई है. अब उनके खिलाफ आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) काटने के साथ-साथ दोबारा सघन चेकिंग की जा रही है. उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना बकाया बिजली बिल जमा करा लें.

UPCL की इस सख्त कार्रवाई से साफ संकेत मिल रहा है कि अब बिजली चोरी करना महंगा पड़ेगा. विभाग ने उन लोगों पर भी कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है, जो कनेक्शन कटने के बाद चोरी-छिपे बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं.