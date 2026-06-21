योगी सरकार में पारदर्शी चयन प्रक्रिया बनी मिसाल, अंतिम चरण में स्पोर्ट्स कॉलेजों के एडमिशन

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में खेल प्रतिभाओं के चयन को पूरी तरह निष्पक्ष और मेरिट आधारित बनाने की दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाया गया है. प्रदेश के पांच स्पोर्ट्स कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. मुख्य चयन परीक्षा की मेरिट सूची जारी कर दी गई है.

उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेजेज सोसाइटी के अधीन संचालित गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, स्पोर्ट्स कॉलेज सहारनपुर और स्पोर्ट्स कॉलेज फतेहपुर में कक्षा 6, 9 एवं 11 में प्रवेश के लिए 558 खिलाड़ियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है. इनमें 391 खिलाड़ी मुख्य सूची में जबकि 167 खिलाड़ी प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं.

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जैविक आयु जांच और मेडिकल परीक्षण

चयनित खिलाड़ियों की जैविक आयु जांच और मेडिकल परीक्षण अगले चरण में होगा. एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल के खिलाड़ियों की जांच लखनऊ CMO कार्यालय में, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, जूडो, वॉलीबॉल व कुश्ती के खिलाड़ियों की गोरखपुर में तथा कबड्डी, तैराकी, हैंडबॉल, बॉक्सिंग और भारोत्तोलन के खिलाड़ियों की जांच सैफई/इटावा CMO कार्यालय में होगी.

रिकॉर्ड आवेदनों से साबित हुई खेल नीति की सफलता

इस वर्ष पांच स्पोर्ट्स कॉलेजों की 518 सीटों के लिए लगभग 2600 छात्रों ने आवेदन किया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. मुख्य चयन परीक्षा 3 से 6 जून 2026 तक आयोजित की गई थी. चयन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया. इस सत्र से फतेहपुर और सहारनपुर स्पोर्ट्स कॉलेज भी शुरू हो रहे हैं.

काउंसलिंग के बाद मिलेगा प्रवेश

जैविक आयु जांच और मेडिकल परीक्षण में सफल खिलाड़ियों को काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज प्रबंधन समिति के सचिव दीपेंद्र यादव ने कहा कि पूरी प्रक्रिया मेरिट के आधार पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जा रही है.

खेलों को बढ़ावा देने की मजबूत नीति

योगी सरकार खेल प्रतिभाओं को न सिर्फ मंच उपलब्ध करा रही है बल्कि चयन प्रक्रिया को इतना पारदर्शी बना रही है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश नहीं रह गई है. इस साल नए दो स्पोर्ट्स कॉलेज शुरू होने से खेल प्रतिभाओं को और बेहतर अवसर मिलेंगे. प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे व नकारात्मक गतिविधियों से दूर रखने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.

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