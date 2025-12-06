यूपी में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, डिटेंशन सेंटर का हाई-टेक मॉडल आया सामने

उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है. पश्चिमी यूपी के एक मंडलायुक्त ने राज्य सरकार को डिटेंशन सेंटर का हाई-टेक डेमो मॉडल भेजा है, जिसमें सुरक्षा के कड़े और आधुनिक इंतजाम शामिल किए गए हैं.

डेमो के मुताबिक डिटेंशन सेंटर में बायोमेट्रिक सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन, थंब इम्प्रेशन और 24×7 सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी. प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच होगा और केवल अधिकृत व्यक्ति ही कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अंदर जा सकेंगे.

प्रस्तावित मॉडल 15 हजार लोगों की क्षमता वाला है. इसमें पुरुष और महिलाओं दोनों को एक ही परिसर में रखा जाएगा, हालांकि सुरक्षा और निगरानी अलग-अलग होगी. मंडलायुक्त ने डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम 50 केंद्रीय सुरक्षा बल कर्मियों की तैनाती हो, हाई-टेक कंट्रोल रूम बने, सीमित और नियंत्रित एंट्री पॉइंट हो.

राज्य सरकार ने इस मॉडल को आगे गृह विभाग को भेजकर सुरक्षा पहलुओं की विस्तृत जांच कराने का आदेश दिया है. अगर डिजाइन और सुरक्षा मानकों पर यह मॉडल पास होता है तो राज्य के सभी 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे. जहां घुसपैठियों की संख्या अधिक होगी, वहां एक से ज्यादा डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी भी है.

सीएम योगी ने दिए हैं 18 मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों अधिकारियों को निर्देशित किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के 17 नगर निकाय अपने-अपने जगह पर चेकिंग अभियान चलाएं . जहां पर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों की जांच पड़ताल की जाए और उन्होंने साथ ही साथ 18 मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे . इसके बाद यह पहला डिटेंशन सेंटर का मॉडल निकल के सामने आया है.

